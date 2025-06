Fußball-Nationalmannschaft: Das DFB-Team in Stuttgart – zehn Highlights der Fußball-Geschichte

11 Ende gut, alles gut: Bastian Schweinsteiger (rechts) gewinnt mit Deutschland gegen die Portugiesen um Cristiano Ronaldo (links) im Spiel um Platz Drei und schreibt das Sommermärchen 2006 fertig. Foto: Pressefoto Baumann

Am Sonntag tritt die DFB-Elf zum Spiel um Platz drei der Nations League in Stuttgart – einem Ort, der für die deutsche Nationalmannschaft mehrfach eine wichtige Rolle gespielt hat.











Link kopiert



Nach der Halbfinal-Niederlage am Mittwoch in München gegen Portugal spielt die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (15 Uhr) lediglich um Platz drei der Uefa Nations League. Für dieses Spiel kehrt die Mannschaft des Bundestrainers Julian Nagelsmann in die MHP-Arena nach Stuttgart zurück – also dorthin, wo die Nationalelf im Viertelfinale der Heim-EM vor rund einem Jahr unglücklich gegen Spanien gescheitert war.