Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart verlieren nach Rudelbildung und Austausch des Unparteiischen gegen den Klassenprimus TSV Ehningen unnötig mit 1:3.

Es war unheimlich viel los in der Landesliga-Heimpartie des abstiegsgefährdeten MTV Stuttgart und des Tabellenführers TSV Ehningen. Aber das meiste lief aus Sicht des MTV-Trainers Björn Lorer „gegen uns beziehungsweise wurde gegen uns gepfiffen“. Die Wut der Kräherwald-Truppe zog nach der 1:3-Niederlage der Schiedsrichter Nicolas Ott auf sich. „Der Unparteiische hat uns richtig eine reingehauen, solch eine katastrophale Leistung hab’ ich noch nie erlebt“, schimpft Lorer.

Zuerst waren die Gastgeber fassungslos über den Platzverweis für Georgios Chelidonopoulos nach 76 Minuten. Dieser schubste einen Ehninger weg, „wobei die Aktion zuerst von diesem ausging – er eigentlich hätte vom Platz gehört“, so Lorer. Darüber hinaus habe der Schiedsrichter grundsätzlich jede knifflige Situation „gegen uns gepfiffen und auch noch zwei klare Handelfmeter übersehen“, findet der MTV-Coach. Der Unparteiische sorgte auch noch für eine Überlänge des Spiels.

Er verletzte sich nach 88 Minuten, es kam zu einer zwölfminütigen Unterbrechung, bis ein Assistent übernahm und ein Schiedsrichterbeobachter zur Fahne griff. In dieser langen Nachspielzeit kassierten die Gastgeber die entscheidenden zwei Tore von Gabriel Körtge Corral und Lars Jäger zur bitteren Niederlage.

Zuvor lagen die Gastgeber durch ein Tor von Till Flach zur Pause in Führung und hatten laut Lorer „so gut wie nichts zugelassen“. Eine Unaufmerksamkeit nutzte der Tabellenführer dann durch Maurice Dreher zum Ausgleich. Die MTVler waren aber auch ein Stück weit selbst schuld, dass es nicht zur Überraschung kam. „Mehrere Hochkaräter haben wir einmal mehr ausgelassen.“

MTV-Spieler des Spiels

Philipp Weippert (Nominierung: 1) war der Stabilisator schlechthin in der MTV-Abwehr. Er verlor so gut wie keinen Zweikampf, eroberte viele Bälle und leitete ruhig und souverän das Aufbauspiel von hinten aus ein.

MTV Stuttgart: Wegner – Wiese (90.+10), Chelidonopoulos, Weippert, Mägerle – Janzen, Henschke (82. Inal), Flach (65. Rudolph), Graham (58. Triantafillou) – Hahn, Baldi (78. Lukic).TSV Ehningen: Görkem – Avci (46. Jäger), Bildl (62. Horvat, 90.+16 Iliksoy), Sauter, Sigloch – Nothacker (46. Berberoglu), Grausam, Körtge Corral, Özcan, Dannecker – Dreher (71. Akyüz).