Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart verlieren nach Rudelbildung und Austausch des Unparteiischen gegen den Klassenprimus TSV Ehningen unnötig mit 1:3.
Es war unheimlich viel los in der Landesliga-Heimpartie des abstiegsgefährdeten MTV Stuttgart und des Tabellenführers TSV Ehningen. Aber das meiste lief aus Sicht des MTV-Trainers Björn Lorer „gegen uns beziehungsweise wurde gegen uns gepfiffen“. Die Wut der Kräherwald-Truppe zog nach der 1:3-Niederlage der Schiedsrichter Nicolas Ott auf sich. „Der Unparteiische hat uns richtig eine reingehauen, solch eine katastrophale Leistung hab’ ich noch nie erlebt“, schimpft Lorer.