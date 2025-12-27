Mit der Verpflichtung des Ex-Profis von Juli an ist die Agatic-Nachfolge frühzeitig geklärt. Eine Personalie, mit der es nun gelingt, ein Auseinanderbrechen des Kaders zu verhindern?

Dass er mittlerweile der große Favorit auf der Kandidatenliste ist, hatte unsere Zeitung bereits vor Weihnachten exklusiv berichtet. Nun ist es fix: Ugur Yilmaz wird neuer Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen. Der 38-Jährige wird zur nächsten Saison vom Ortsnachbarn und Staffelrivalen FV Neuhausen an den Fleinsbach wechseln. Dort tritt er im Juli die Nachfolge des bisherigen Erfolgscoachs Roko Agatic (zum TV Echterdingen) an.

„,Ugi’ war für uns von Anfang an ein hochinteressanter Kandidat. Wir sind froh, einen so reflektierten und authentischen Fachmann sowie Kenner der Region und Liga mit tollem Netzwerk für uns gewinnen zu können“, sagt der Spielleiter Thomas Otto. Mitbringen wird Yilmaz seinen Co-Trainer Lucio Fanelli. Beide sind aus Ottos Sicht „positiv Fußballverrückte“. Zusammen sollen sie bei den „Veilchen“ den unter dem Noch-Amtsinhaber Agatic eingeschlagenen Weg fortführen. Heißt: vor allem junge, hungrige Spieler einbinden und weiter entwickeln. Otto spricht von einer „zukunftsweisenden Verpflichtung“. Wie groß der Umbruch im Kader ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Gemunkelt wird hinter den Kulissen, dass den Bernhausenern im Sog des Agatic-Ausstiegs der Verlust einer ganzen Reihe von Stammspielern droht. Umso wichtiger, dass nun vorzeitig klar ist, mit wem als neuem Chef an der Seitenlinie es weitergehen wird. Mit der Beseitigung dieser Baustelle noch im alten Jahr hat der Filderclub ordentlich Tempo gemacht.

Allemal Bernhausener Hoffnung ist es, mit dem Namen Yilmaz ein Signal zu setzen. Die Frage dabei: eines, das vielleicht den ein oder anderen Spieler, der innerlich bereits geschwankt hatte, zum Weitermachen über den Sommer hinaus animiert? Wie Agatic stellt auch Yilmaz allein schon kraft seiner sportlichen Vita etwas dar. Beide haben eine Profi-Vergangenheit. Der Ex-Torjäger Yilmaz sammelte höherklassige Erfahrung unter anderem in der Regionalliga für die Stuttgarter Kickers, den FV Illertissen und den TSV Rain. In seiner Heimat Türkei versuchte er sich zwischendurch als Zweitliga-Akteur. Und später, für den SV Bonlanden und den TV Echterdingen, reüssierte er jeweils als Liga-Schützenkönig, ehe der gebürtige Stuttgarter 2023 in Neuhausen seine erste Cheftrainerstation antrat. Auch in dieser Rolle ließ der Erfolg nicht lang auf sich warten. Gleich in seiner ersten Saison führte der als höchst ehrgeizig geltende Yilmaz seinen aktuellen Verein zum Landesliga-Aufstieg.

Im laufenden Wettbewerbsjahr kämpfen Yilmaz und die Seinen als Tabellenzehnter um den Klassenverbleib – während seine künftige Mannschaft vom TSV Bernhausen von Rang drei aus auf eine Rückrunden-Hauptrolle im Aufstiegsrennen hoffen darf. In welcher Liga Yilmaz die Filderstädter übernehmen wird, ist folglich noch offen. Pikant: Zum direkten Duell zwischen seinem Noch-Verein und seinem Demnächst-Verein wird es in dieser Saison noch zweimal kommen, erst am 19. März im Nachholspiel in Neuhausen sowie dann am letzten Spieltag, 6. Juni, in Bernhausen. Zwei Begegnungen, die aufgrund des Derby-Charakters auch so schon einen besonderen Stellenwert gehabt hätten. Nun erhalten sie zusätzliche Brisanz.