Mit der Verpflichtung des Ex-Profis von Juli an ist die Agatic-Nachfolge frühzeitig geklärt. Eine Personalie, mit der es nun gelingt, ein Auseinanderbrechen des Kaders zu verhindern?
Dass er mittlerweile der große Favorit auf der Kandidatenliste ist, hatte unsere Zeitung bereits vor Weihnachten exklusiv berichtet. Nun ist es fix: Ugur Yilmaz wird neuer Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen. Der 38-Jährige wird zur nächsten Saison vom Ortsnachbarn und Staffelrivalen FV Neuhausen an den Fleinsbach wechseln. Dort tritt er im Juli die Nachfolge des bisherigen Erfolgscoachs Roko Agatic (zum TV Echterdingen) an.