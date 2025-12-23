Fußball-Landesliga: Trainer-Beben nun auch beim TSV Plattenhardt

Slobodan Markovic steigt überraschend aus und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Staffelrivalen SV Böblingen. Die Hintergründe und wer im Weilerhau sein Nachfolger werden soll.
So etwas nennt man dann wohl vorweihnachtliche Bescherung. Das Dumme daran für den Fußball-Landesligisten TSV Plattenhardt: Es war an diesem Montag keine, die für festlich leuchtende Augen sorgt – sondern vielmehr eine, die die Abteilungsverantwortlichen vom Stuhl kippen lassen hat. Zu abendlicher Stunde hat der Trainer Slobodan Markovic seinen neuesten Plan kund getan. Und der lautet: Ich bin dann mal weg. Der 38-Jährige wechselt überraschend und mit sofortiger Wirkung zum Staffelrivalen SV Böblingen.