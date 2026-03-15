Fußball Landesliga: Superjoker Kolar schnürt den Dreier für den SV Leonberg/Eltingen

In seinem ersten Spiel für die Landesliga-Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen hat sich Gabrijel Kolar als Superjoker erwiesen. Der in der 79. Minute eingewechselte Winterneuzugang von Croatia Stuttgart erzielte in der 85. Minute den umjubelten und hoch verdienten Siegtreffer zum 2:1 beim SV Kaisersbach, der nach der dritten Niederlage in diesem Jahr auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Vorbereitet hatten den Treffer Pascal Nufer, der auf der rechten Seite geschickt worden war und den Ball auf Kolar zurückgelegt hatte. „Der Treffer ist spät gefallen, aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Hälfte war der Sieg hochverdient – und ganz wichtig, wenn man die Ergebnisse der Teams aus der unteren Tabellenhälfte anschaut“, meinte SV-Trainer Robert Gitschier.

Frühe Führung für die Gäste

In der ersten Hälfte hatten die Gäste gut ins Spiel gefunden und bereits nach wenigen Minuten eine Chance durch einen Kopfball von Joshua Trefz nach einem Freistoß von Marco Seufert, doch SV-Keeper Walter Duschek konnte den Ball noch vor der Torlinie festhalten. In der siebten Minute war er jedoch machtlos, nachdem Marvin Hampel Stürmer Ennio Ohmes im Strafraum angespielt hatte und dieser nach einer Drehung um seinen Gegenspieler den Ball zu seinem neunten Saisontor in den Winkel setzte.

Sorgte für die Führung des SV Leonberg/Eltingen: Torjäger Ennio Ohmes Foto: Andreas Gorr

Die frühe Führung gab den Gästen Auftrieb, die es in der Folge verpassten, selbige auszubauen: Finley Strahl scheiterte in einer 1:1-Situation an Duschek. Nach einem Eckball wurde zunächst ein Kopfball von Fabian Löwen geblockt und dann der Nachschuss von Strahl per Seitfallzieher gerade noch auf der Linie geklärt. Nach 25 Minuten kamen die Gastgeber besser in die Partie und waren vor allem bei Standardsituationen auf dem engen Platz stets gefährlich.

Coach Gitschier hatte angesichts dieses zu erwartenden Szenarios in Löwen, Julian Häusler und Joshua Trefz drei kopfballstarke Abwehrspieler in einer Dreierkette aufgeboten, die drei Freistöße der Kaisersbacher zu entschärfen wussten. In der 32. Minute war es aber soweit: Nach dem vierten Freistoß der Gastgeber mit viel Effet erwischte Luis Bauer den Ball perfekt mit dem Kopf und sorgte für das 1:1. Vor der Pause hatte Kaisersbach sogar noch die Chance zur Führung, die Löwen und SV-Schlussmann Julian Bär im Verbund jedoch entschärfen konnten.

SV-Trainer Robert Gitschier freute sich über einen verdienten Sieg seiner Mannschaft in Kaisersbach. Foto: Andreas Gorr

Nach der Pause erhöhte der SV Leonberg/Eltingen das Tempo, vergab aber mehrere Möglichkeiten für einen zweiten Treffer: Patrik Hofmann scheiterte erst per Kopf und schlenzte dann einen Nachschuss freistehend neben das Tor, auch David Feigl hatte die Führung auf dem Fuß. So dauerte es bis zur 85. Minute, ehe Kolar für den Sieg sorgte – die frustrierten Hausherren kassierten in der Schlussphase noch zwei Platzverweise. SV Leonberg/Eltingen: Bär – Häusler, Löwen, Trefz, Nufer (89. Falch), Kern, Hampel (92. Schmidt), Seufert, Strahl (71. Feigl), Ohmes (79. Kolar), Hofmann (89. Jumbam).