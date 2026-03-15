Fußball Landesliga: Superjoker Kolar schnürt den Dreier für den SV Leonberg/Eltingen

Fußball-Landesligist SV Leonberg/Eltingen gewinnt nach vier Niederlagen beim SV Kaisersbach mit 2:1 – Winter-Neuzugang Gabrijel Kolar erzielt den Siegtreffer kurz vor Schluss.
In seinem ersten Spiel für die Landesliga-Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen hat sich Gabrijel Kolar als Superjoker erwiesen. Der in der 79. Minute eingewechselte Winterneuzugang von Croatia Stuttgart erzielte in der 85. Minute den umjubelten und hoch verdienten Siegtreffer zum 2:1 beim SV Kaisersbach, der nach der dritten Niederlage in diesem Jahr auf einem Abstiegsplatz bleibt.