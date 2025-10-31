An diesem Spieltag folgen das Aufsteigerduell der Torknauserer und voraussichtlich zwei Torhüterwechsel. Der MTV-Trainer Lorer kritisiert ein „teils inakzeptables Verhalten“.
Auch wenn es weh tut, und auch wenn man damit in einer Wunde bohrt – man kommt nicht umhin, es an dieser Stelle noch einmal zu erwähnen. 0:7 und 0:8! Das waren die Ergebnisse des TSV Plattenhardt und des MTV Stuttgart am vergangenen Wochenende in der Fußball-Landesliga. Zwei Mannschaften am bisherigen Tiefpunkt ihrer jeweiligen Krisen. Zwei Teams auf der bangen Suche nach dem Bremsfallschirm. An diesem Sonntag treten nun beide zu Heimspielen an und es wird zu klären sein, was größer ist: die Entschlossenheit zur Wiedergutmachung oder der Schrecken, der in den Gliedern sitzt.