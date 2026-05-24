Fußball-Landesliga: Nach 3:6 – GSV Pleidelsheim hat kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt

Nach der 3:6-Heimniederlage gegen die Sport-Union Neckarsulm geht es für den Landesligisten nach drei Jahren wahrscheinlich zurück in die Bezirksliga Enz/Murr.
Der Abstieg des GSV Pleidelsheim aus der Fußball-Landesliga wird immer wahrscheinlicher. Nach der 3:6-Niederlage am Freitagabend gegen die Sport-Union Neckarsulm sieht GSV-Trainer Marcus Wenninger noch „7,5 Prozent Wahrscheinlichkeit“ auf Erreichen des Relegationsplatzes. Vermutlich werden die Gelb-Schwarzen in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga spielen.