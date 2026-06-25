Der Coach des Landesliga-Meisters SKV Rutesheim blickt auf die Saison zurück und spricht über die Eigenschaften eines guten Trainers, Emotionalität auf der Bank und seine Ambitionen.

Eine Saison der Superlative: Die SKV Rutesheim hat Meisterschaft samt Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga gefeiert – und Trainer Christopher Baake hatte gehörigen Anteil daran. Der 36-Jährige, ehemalig SKV-Kapitän, formte die Mannschaft dreieinhalb Jahre lang, doch für ihn gehört zum Erfolg mehr als regelmäßiges Training.

Herr Baake, haben Sie sich von den Feiern und Aufstiegs-Partys erholt?

Meine Stimme suche ich noch, da bin ich ehrlich. Körper und Geist waren am Anschlag, wir hatten in Rutesheim nach der Meisterschaft und dem Trip nach Mallorca auch noch den Ü-32-Supercup bei uns.

Die ausgelassene Meisterfeier der SKV in Crailsheim war ein Vorgeschmack auf die anschließende Mallorca-Reise. Foto: Nick Henne

Da stößt man als Mann Ü 30 an Grenzen.

Ja, ich habe auch auf Mallorca gemerkt, dass ich nicht mehr zu den Jüngeren gehöre (lacht). Ich bin dann auch relativ zeitig ins Zimmer gegangen.

Sie sind ein Urgestein der SKV – haben Sie so ein Jahr schon mal erlebt?

Nein, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das war eine Rekordsaison, auch was die Punktzahl angeht. Auch das Drumherum, wie viele Fans beim Spiel in Crailsheim dabei waren und davor beim Topspiel in Löchgau – so etwas habe ich noch nie erlebt, auch wenn ich schon bestimmt mehr als 20 Jahre in Rutesheim als Spieler und Trainer dabei bin.

Antreiber Christopher Baake (Mi.) kennt die Verbandsliga aus seiner Zeit als Spieler der SKV Rutesheim. Foto: Andreas Gorr

Der Aufstieg war nicht das proklamierte Saisonziel.

Das ist Fakt. Wir sind immer relativ träge in die Saison gestartet, dann ist gleich das Saisonziel gekippt und wir sind ihm immer hinterher gerannt. Das war der Grund, warum wir diesmal kein Saisonziel ausgerufen haben. Ob das jetzt der Hintergrund ist, dass es so gelaufen ist, kann man natürlich anzweifeln. Aber es hat sich nach dem Traumstart mit sieben Siegen in Serie abgezeichnet, dass es eine besondere Saison werden kann.

Was bedeutet dieser Erfolg für Sie in Ihrer noch jungen Trainer-Karriere?

Das ist etwas sehr Besonderes, weil ich für das komplette Konstrukt verantwortlich war – für die Mannschaft, fürs Trainerteam, den Verein, für alle, die ihr Herzblut geben. Und wenn man das erreicht als Verantwortlicher, ist es was anderes, als damals, als ich als Spieler aufgestiegen bin.

Ein wertvollerer Erfolg?

Ich weiß nicht, ob „wertvoll“ das richtige Wort ist, aber man hat mehr Verantwortung, weil man ein Team aus 25 Spieler um sich hat, wo jeder von Beginn an kicken will.

Christopher Baake vor Saisonbeginn beim Eugen-Essig-Turnier des TSV Flacht – noch nicht ahnend, was folgen sollte. Foto: Andreas Gorr

Was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Trainer mitbringen muss?

Ich würde sagen: das Managen eines Teams, dass jeder sich wichtig fühlt und wichtig ist, auch wenn er weniger Spielzeit erhält – und dabei die gute Laune aufrecht zu erhalten. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist die schwierigste Aufgabe. Früher war das noch anders, da konnte ein Coach grober mit den Spielern umgehen. Ich kannte das auch als junger Spitz, da wurde ja nicht mit dir geredet, da hieß es: Das musst du machen, wenn du nicht willst, dann gehst du halt.

Was ist mit Taktik, Athletik, Fitness?

Das gehört natürlich alles dazu, aber das haben wir ja in Rutesheim über dreieinhalb Jahre, in denen ich jetzt Trainer bin, erarbeitet. Das haben wir uns aufgebaut.

Wie wichtig ist Emotionalität?

Wichtig, weil das Team darauf reagiert. Ich bin keiner, der leise ist draußen. Da habe ich mich ein Stück weit mehr zurückgehalten, wenn es mal nicht lief und habe eher positive Sachen gesagt, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Positive Emotionalität ist wichtig für mein Team, so habe ich die Jungs kennengelernt. Wenn was Negatives gerufen wird, zieht einen das eher runter.

Kein Leisetreter: Christopher Baake versteckt seine Emotionen selten. Foto: Andreas Gorr

Wenn es nicht läuft und man nichts reinrufen kann, kriegt es der Stuhl ab?

(lacht) Der hat es nur einmal abbekommen, das gebe ich zu. (Baake kickte aus Ärger einen Plastikstuhl weg, Anmerkung d. Red.). Das war gegen Weinstadt, wo wir 4:1 geführt hatten und es dann 4:4 stand – da hat es der Stuhl abgekriegt, aber kein Spieler. Von dem her alles gut. Deshalb ist es wichtig, Alexander Wellert als Co-Trainer zu haben – er ist der Ruhepol auf der Bank, denn auch Sportdirektor Pascal Haug ist ein emotionaler Typ. Wir haben Alex gesagt: Wenn du merkst, dass wir zu laut werden, fahr uns zurück. Das hat in der Kombination bestens funktioniert.

Das Trainerteam passt zusammen, oder?

Genau, es ist der Sinn eines Trainerteams, dass unterschiedliche Charaktere drin sind, wo der eine den anderen immer mal ein bisschen rausnehmen kann. Deshalb muss ich meinen Co-Trainern Alex Wellert und Gianluca Crepaldi sowie Pascal Haug, der sich auch immens für den Verein einbringt, ein dickes Dankeschön sagen. Auch Gunter Epple und Rolf Kramer, die im Hintergrund die Strippen ziehen, leisteten einen großen Beitrag zum Erfolg. Der Verein lebt.

Gleichen sich aus: Emotions-Vulkan Baake (re.) und Ruhepol Alexander Wellert (li.). Foto: Andreas Gorr

Sie sind zweifacher Vater – wenn die Familie nicht mitzieht, wird man als Amateur-Trainer scheitern, oder?

Das ist übergeordnet das Allerwichtigste. Meine Frau lebt auch dafür, sie war im Orga-Team des Ü-32-Supercups. Ohne sie, ohne meine Familie, auch meine Eltern im Rücken, würde da gar nichts gehen.

Welche Ziele haben Sie als Trainer?

Da bin ich noch relativ frei, ich habe vor drei Jahren die B-Lizenz gemacht und will schauen, wo die Reise hingeht. Macht schon Spaß, das Trainer-Dasein – und mit diesem Erfolg im Rücken erst recht.

Wäre es als SKV-Urgestein denkbar, mal bei einem anderen Club anzuheuern?

Natürlich. Es ist nicht so, dass ich an Rutesheim mein Leben lang gebunden bin. Aber ich bin einer, der es schätzt, eine Homebase zu haben, an der ich mich wohlfühle.

Cheftrainer Baake und seine Assistenten Alexander Wellert und Gianluca Crepaldi (v.li.) Foto: Baumann/Alexander Keppler

Was ändert sich in der Verbandsliga?

Es wird alles noch athletischer, Fehler werden noch konsequenter bestraft, es herrscht mehr fußballerische Qualität. Ich durfte es als Spieler ja erleben, wenn man einen kleineren Fehler mehr macht, wird es in der Verbandsliga direkt bestraft, was vielleicht in der Landesliga nicht so ist. Dann kommen als Gegner solche Kaliber wie der 1. SV Göppingen – vor zwei Jahren waren die in der Regionalliga und wir in der Landesliga, also drei Ligen getrennt. Das ist schon der Wahnsinn.

Der Kader nimmt Formen an, wo hat die SKV noch Bedarf?

Unser Kader steht zu 95 Prozent. Eine markante Position hätten wir gegebenenfalls noch, das ist ein Stürmer. Aber einer, der uns direkt weiterbringen kann.

SKV-Stürmer Laurin Stütz krönte sich zum Torschützenkönig – ein zusätzlicher Mann für den Angriff könnte kommen. Foto: Nick Henne

Letzte Frage mit einem Augenzwinkern: Werden Sie ein Saisonziel ausgeben?

Wir werden nicht blauäugig in die Runde gehen. Das Ziel muss natürlich sein, so schnell wie möglich so viele Punkte zu holen, damit wir irgendwie die Liga halten. Das wird herausfordern, das wird extrem schwer, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können.