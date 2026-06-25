Der Coach des Landesliga-Meisters SKV Rutesheim blickt auf die Saison zurück und spricht über die Eigenschaften eines guten Trainers, Emotionalität auf der Bank und seine Ambitionen.
Eine Saison der Superlative: Die SKV Rutesheim hat Meisterschaft samt Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga gefeiert – und Trainer Christopher Baake hatte gehörigen Anteil daran. Der 36-Jährige, ehemalig SKV-Kapitän, formte die Mannschaft dreieinhalb Jahre lang, doch für ihn gehört zum Erfolg mehr als regelmäßiges Training.