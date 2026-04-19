Fußball Landesliga: Kunstschütze Salvatore Pellegrino erlöst den TSV Heimerdingen

Der Fußball- Landesligist sichert sich gegen Schlusslicht SV Kaisersbach kurz vor Schluss ein 2:1. Die Mannschaft wirkt anfangs verängstigt, findet besser ins Spiel und wird belohnt.
Die Frage, wie schön man ein Spiel entscheiden kann, beantwortete Salvatore Pellegrino: In der 85. Minute des Landesliga-Duells mit dem Schlusslicht SV Kaisersbach trat der Linksverteidiger des TSV Heimerdingen zum Eckball von rechts an. Nach Doppelpass mit Shakur Traore zog der Defensiv-Routinier den Ball direkt aufs Tor – der Schlenzer wurde länger und länger, senkte sich spät und schlug genau unter dem Querbalken ein. Der 2:1-Siegtreffer für Heimerdingen.