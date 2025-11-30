Fußball-Landesliga: Joker Pirracchio bringt späten Echterdinger Jubel

Der TV Echterdingen verabschiedet sich mit einem 1:0 gegen den FV Neuhausen in die Winterpause. Ein Sieg, der den Trainer Sarajlic im Amt hält? Letzterer lobt vor allem einen Spieler.

Nein, kein Ende gut, alles gut. Dafür ist bei den Fußballern des TV Echterdingen in diesem Jahr 2025 schlicht zu viel schief gegangen. Aber: Am Sonntag, im aktuellen letzten Spiel vor der Winterpause, war dann trotzdem großer Jubel. Es geht also doch noch, auch im eigenen Stadion: Ein 1:0-Heimsieg gegen den FV Neuhausen bedeutete das dringend herbeigesehnte Erfolgserlebnis, das im Filderclub die Hoffnungen auf den Landesliga-Klassenverbleib nährt. „Ein zähes Spiel, kein Leckerbissen. Aber das Wichtigste sind die drei Punkte“, sagt der Interimscoach Predrag Sarajlic. Eben um ihn und in der Trainerfrage überhaupt soll nun in dieser Woche eine Entscheidung fallen. Die beiden Optionen: weiter mit dem 46-Jährigen – oder weiter externe Nachfolgersuche, wobei jene bislang im Sande verlaufen ist.

Einstweilen avancierte ein Spieler von der Bank zum Mann fürs zuletzt seltene Echterdinger Glück: Der eingewechselte Giuseppe Pirracchio erzielte das Tor des Tages, als schon keiner mehr damit rechnete. 89. Spielminute: Laurenziu Biemel, nach einer Wadenzerrung ebenfalls nicht von Anfang an dabei, legte auf. Pirracchio ließ noch zwei Gegenspieler aussteigen und netzte entschlossen ein. Bis dahin war die Begegnung höhepunktarm verlaufen, sieht man von zwei vergebenen Chancen von Yannis Kalchschmidt und Florian Dölker ab.

Gleichwohl zeigten die Gastgeber ein ganz anderes Gesicht als beim vorangegangenen 2:5-Debakelauftritt gegen Bad Boll. „Im Vergleich dazu eine 180-Grad-Wende. Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten haben diesmal gestimmt“, lobt Sarajlic, der im Tor überraschend dem Youngster Jannis Duplys den Vorzug gab. Begründung: „Eine Belohnung für ihn. Er hat sehr gut trainiert.“ Dem bisherigen Stammkeeper Marko Gaspar blieb nur die Zuschauerrolle.

In der Tabelle verbessern sich die Echterdinger mit dem Sieg auf den Relegationsplatz – allerdings auch profitierend davon, dass der SC Geislingen zum zweiten Mal nacheinander witterungsbedingt nicht spielte. Weiter geht es für die Gelb-Schwarzen in der Liga erst in gut drei Monaten. Konkret: am 6. März mit dem Derby beim TSV Bernhausen.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Matti Theobaldt (Nominierungen: 1). Für einen gerade einmal 19-Jährigen eine ziemlich abgezockte Vorstellung. Der Aufsteiger aus der zweiten Mannschaft gefiel in der Innenverteidigung mit Zweikampfstärke und Spielübersicht – und erhält von seinem Trainer ein Extralob: „Wie der Junge spielt, da können sich einige andere eine Scheibe abschneiden.“

TV Echterdingen: Duplys – Milutinovic, Theobaldt, Kuhn, Lucov – Dölker (81. Inthasane), Steffen Schmidt, Oguz (85. Heinrich), Kalchschmidt (75. Pirracchio) – Handanagic (69. Biemel), Ajvazi.

FV Neuhausen: Rudnicki – Potsolidis, Plattenhardt, Wanner, Herzog, D’Aleo (63. Schenk) – Gerxhaliu (81. Andretti), Mozer (78. Fritz), Stickel (46. Güth) – Memic, Govorusic.