Fußball-Landesliga: JC Donzdorf: Liga-Aus? Donzdorfer Entscheidung auf diesen Freitag vertagt

Doch noch weiter? Oder Aus? Um den finanziell angeschlagenen Tabellenführer der Fußball-Landesliga, den JC Donzdorf, dürfte die Entscheidung an diesem Freitag fallen. Dann haben die Vereinsverantwortlichen einen Termin beim Insolvenzverwalter. Die Tendenz geht zur Insolvenz, sprich zur offiziellen Zahlungsunfähigkeit. So oder so gilt eine Fortsetzung des Spielbetriebs inzwischen als unwahrscheinlich.