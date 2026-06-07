Fußball-Landesliga: Furioser Endspurt des zwischenzeitlich arg kriselnden TV Oeffingen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen beenden die Runde mit einem souveränen 4:1-Sieg beim GSV Pleidelsheim und verteidigen den sechsten Tabellenplatz.
In der finalen Partie dieser Saison haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen noch einmal Comeback-Qualitäten demonstriert. Nach zwei Minuten lag die Mannschaft um den von einer Operation wieder genesenen Trainer Haris Krak am Samstag bereits mit 0:1 hinten, am Ende aber gewann der TVOe die Partie beim bereits zuvor als Absteiger feststehenden GSV Pleidelsheim noch deutlich mit 4:1 (1:1). „Dafür, dass keine wirkliche Spannung mehr im Spiel war, war es eine richtig ansehnliche Begegnung“, sagt der Oeffinger Coach.