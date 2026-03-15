Fußball Landesliga: Flavio Heilers Kunstschuss erlöst die SKV Rutesheim

Der Fußball-Landesligist gewinnt gegen eine überraschend starke Spvgg Satteldorf in der Fußball-Landesliga mit 2:1 – die Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit.

Als der Ball nach dem Freistoß von Flavio Heiler in der vierten Minute der Nachspielzeit unhaltbar im Winkel des Satteldorfer Tores einschlug, hätten die Bilder nicht gegensätzlicher sein können: Bei der SKV Rutesheim hielt es keinen mehr auf der Auswechselbank, Spieler und Betreuer stürmten aufs Feld und ließen ihren Emotionen freien Lauf.

Die Satteldorfer sanken zu Boden oder schlugen die Hände vors Gesicht. Mit der allerletzten Aktion der Begegnung sicherten sich die Gastgeber einen hart erarbeiteten 2:1-Heimerfolg gegen die Spvgg Satteldorf, die auf dem Sportgelände Bühl als alles andere als ein Tabellenvorletzter auftrat.

Die SKV erobert Platz eins

„So ist Fußball: Wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele, wenn du unten stehst, verlierst du sie“, kommentierte ein überwältigter SKV-Trainer Christopher Baake den Erfolg seiner Elf und ließ Mitgefühl für den Verlierer erkennen: „Es ist bitter, wenn man so verliert, und es wäre schade, wenn so eine Mannschaft wie Satteldorf aus der Landesliga absteigen würde“, meinte der Rutesheimer Coach. Noch größer wurde die Freude bei den Gastgebern, als sie erfuhren, dass der Klassenprimus FV Löchgau mit dem 0:2 beim TSV Crailsheim seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste und die Rutesheimer damit die Tabellenspitze vom größten Aufstiegskonkurrenten übernahmen. Da zudem die TSG Öhringen auf eigenem Platz mit 1:2 gegen SU Neckarsulm unterlag, vergrößerte sich der Abstand der SKV auf Rang drei auf zehn Zähler.

Die Entscheidung in der Nachspielzeit: Der Freistoß von Flavio Heiler (nicht im Bild) fliegt zum 2:1 für die SKV Rutesheim ins Satteldorfer Tor. Foto: Andreas Gorr

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und hätten nach sechs Minuten in Führung gehen können, doch Laurin Stütz brachte den Ball nach einem langen Pass aus spitzem Winkel nicht im Tor unter. „Der Treffer hätte uns gut getan, dann wäre Satteldorf vielleicht früh gebrochen gewesen“, meinte Coach Baake, der stattdessen bangen musste, dass seine Elf nicht in Rückstand geriet. Doch SKV-Schlussmann Jan Göbel rettete zwei Minuten später in einer 1:1-Situation bärenstark gegen den per Diagonalball frei gespielten Michael Eberlein – es sollte nicht die letzte Glanztat des Keepers bleiben.

Nach weiteren 30 Minuten auf Augenhöhe mit Halbchancen für beide Teams brachte Joshua Schneider die SKV sechs Minuten vor der Pause in Führung: Nach einem scharf getretenen Freistoß kurz vor der Strafraumkante verlängerte er den Ball aus acht Metern per Kopf ins lange Eck zum 1:0. Nach dem Wiederanpfiff vor rund 100 Zuschauern hatten die Rutesheimer mit der Führung im Rücken ein leichtes spielerisches Übergewicht, kamen aber nicht zu echten Tormöglichkeiten, weil der letzte Pass oft nicht ankam.

Neuer Tabellenführer: Jubel bei der SKV über den Siegtreffer. Foto: Andreas Gorr

In der Folge wurden die Satteldorfer aber immer stärker und kamen nach 62 Minuten zum verdienten Ausgleich: Nach einem Ballverlust von Marc Geist in der Hälfte der Gäste schaltete die Spvgg schnell um. Dennis Upstas scharfe Hereingabe von der linken Seite verwertete Eberlein aus kurzer Distanz zum 1:1. Der Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, weitere zwei Mal musste Göbel sein ganzes Können aufbieten, um nach 1:1-Situationen nicht noch einmal hinter sich greifen zu müssen.

In den letzten 20 Minuten entwickelte sich die Begegnung zu einem offenen Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften auf den Siegtreffer drängten. Satteldorf war vor allem bei Standardsituationen gefährlich, doch das bessere Ende hatten die Gastgeber: Nachdem Laurin Stütz in der Nachspielzeit kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde, schlug die große Stunde von Flavio Heiler, der den Ball in den Winkel zirkelte und die Gäste mitten ins Mark traf.

SKV-Torhüter Jan Göbel erwies sich als wertvoller Rückhalt und hatten seinen Anteil am knappen Sieg. Foto: Andreas Gorr

Das aus Satteldorfer Sicht mehr als unglückliche Ergebnis spiegelt die Situation der beiden Teams wider: Die Spvgg verlor die siebte Partie in Folge und verharrt weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die SKV Rutesheim feierte hingegen den siebten Sieg in Serie, den letzten Punktverlust gab es beim 2:2 gegen den Spitzenreiter FV Löchgau, die letzte Niederlage datiert aus dem Oktober – beim 1:2 in Ilshofen.

Am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Coach Baake beim GSV Pleidelsheim zu Gast, der sich mit einer Erfolgsserie in den letzten Wochen vom letzten Platz bis auf den Relegationsrang vorgearbeitet hat, am Wochenende jedoch mit 0:5 in Ilshofen verlor. SKV Rutesheim: Göbel – Riedlinger (91. Kiloko), Rudloff, Schneider, Maier (55. Geist), Russ (71. Obert), Gebbert, Grau, Held (82. Wellert), Stütz, Heiler.