Fußball-Landesliga: „Du bist doch verrückt“ – Agatic und der TSV Bernhausen jagen Aufstiegschance

Der TSV Bernhausen empfängt den SV Böblingen. Für Coach Roko Agatic ist es das Duell mit seinem Kumpel Slobodan Markovic. Die Tabellenspitze ist wieder zum Greifen nah.
Trotz des desolaten Rückrundenauftakts mit vier Niederlagen in Folge ist die Mannschaft von Noch-Trainer Roko Agatic vor dem Duell mit dem SV Böblingen an diesem Sonntag (15.30 Uhr) als Tabellendritter der Fußball-Landesliga wieder mittendrin im Aufstiegsgeschehen. „Hätte mir das vor ein paar Wochen jemand gesagt, hätte ich geantwortet: ‚Du bist doch verrückt’“, sagt Agatic. Der Rückstand auf Spitzenreiter Köngen beträgt nur noch drei Punkte, zum Relegationsrang zwei sind es nur noch zwei.