Fußball-Landesliga: Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Der TV Echterdingen unterliegt dem TSV Bernhausen erneut, diesmal mit 0:1. Warum der Matchwinner nur bedingt feiern kann – und weshalb manch einem mulmig werden könnte.
Auf den Rängen 800 Zuschauer, auf dem Rasen ein Duell, „das die ganze Filderregion elektrisierte“. Und in der Tabelle? Nachzulesen schwarz auf weiß: Erster der TV Echterdingen, stramm auf Titelkurs! Dem ein oder anderen auf gelb-schwarzer Seite dürfte am Samstagabend bei Lektüre dieser Zeilen warm ums Herz geworden sein, vor allem den nicht mehr ganz so Jungen.