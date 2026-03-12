Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim erwartet die Wundertüte SpVgg Satteldorf

Der TSV Heimerdingen muss in der Fußball-Landesliga in Oeffingen ran, der SV Leonberg/Eltingen reist zum SV Kaisersbach – beide Teams wollen den ersten Sieg 2026 einfahren.
Vier Niederlagen in Folge mit nur einem Treffer haben Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen auf Rang zehn abrutschen lassen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt zwar stolze sieben Zähler, dennoch mahnt SV-Trainer Robert Gitschier an, dass seine Mannschaft endlich wieder punkten müsse. „Wir lassen uns nicht verrückt machen, aber die Teams im Tabellenkeller haben zum Rückrundenauftakt gut gepunktet“, bemerkt der Coach.