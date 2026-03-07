Fußball Landesliga Derby: SKV Rutesheim verteidigt den Derbysieg mit umstrittenem Elfmeter
SKV-Rückkehrer Tobias Gebbert (re.) lieferte sich einige Duelle mit SV-Akteur Fabian Kern. Foto: Andreas Gorr

Das zweite Landesliga-Derby der Saison zwischen der SKV Rutesheim und dem Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen geht an die Schwarz-Weißen. Die Entscheidung fällt früh und wird diskutiert.

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesliga gewinnt die SKV Rutesheim mit 1:0 beim SV Leonberg/Eltingen. Die Gäste hatten den Jahreswechsel noch auf dem ersten Tabellenplatz verbrachte, der aufgestiegene Nachbar auf einem Mittelfeldplatz. Die Gastgeber hatte das Hinspiel bei der SKV mit 1:4 verloren und waren vor über 550 Zuschauern im Lewa-Sportpark auf Wiedergutmachung aus. Das Spiel war von wenigen Großchancen geprägt, beide Teams standen defensiv sehr stabil. Das einzige Tor des Tages fiel bereits in der achten Minute, Rutesheims Top-Torjäger Laurin Stütz verwandelte einen Foulelfmeter gegen SV-Torwart Julian Bär.

 
Über die Elfmeterentscheidung war SV-Trainer Robert Gitschier nicht zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Dessen Trainer Robert Gitschier sah die Entscheidung kritisch. Rutesheims Coach Christopher Baake hingegen freute sich über den zweiten Derbysieg der Saison. Die SKV bleibt Tabellenzweiter hinter dem FV Löchgau, der den TSV Heimerdingen mit 3:0 schlug.

 