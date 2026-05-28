Der TSV empfängt im letzten Heimspiel den GSV Pleidelsheim, wo der lange verletzte Lars Ruckh sein Comeback geben könnte. Der SV Leonberg/Eltingen ist in Öhringen zu Gast.
Seit Sonntag steht fest, dass der TSV Heimerdingen nicht mehr absteigen kann. Dank des 1:0 bei der Spvgg Satteldorf unter dem neuen Trainergespann Andreas Broß/Daniel Riffert hat der TSV zwei Spieltage vor Schluss sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. „Es ist eine große Last von uns abgefallen, dass wir endlich einen Knopf dran machen konnten“, räumt Daniel Riffert ein. Dennoch gibt es in seinen Augen mehrere Gründe, das letzte Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr) gegen den GSV Pleidelsheim ernst zu nehmen.