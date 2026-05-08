Fußball-Landesliga, 26. Spieltag: TV Echterdingen vor der Verpflichtung von zwei Torschützenkönigen?

Derweil ist der Angriffswunschtransfer des TSV Bernhausen fix – und wartet auf den MTV Stuttgart die sportlich schwerste Aufgabe des Wochenendes. Eine mit zudem düsteren Erinnerungen.
Crunchtime in der Fußball-Landesliga. Nur fünf Spieltage noch, und für alle vier Stuttgart/Filder-Mannschaften der Staffel ist nach wie vor völlig offen, wie die Saison enden wird. Spannende Fragen an diesem Wochenende: Kann der TSV Bernhausen nach der Kaderrückkehr seines derzeit wohl wichtigsten Spielers im Aufstiegsrennen Boden gut machen? Erhalten die „Veilchen“ womöglich sogar Schützenhilfe, indem der Abstiegskandidat MTV Stuttgart in seinem Heimspiel gegen den Tabellenführer überrascht? Und: Bewahrheiten sich die neuesten personellen Anzeichen beim ebenfalls unverändert um den Klassenverbleib bangenden TV Echterdingen? Dem Vernehmen nach steht jener vor der Verpflichtung von gleich zwei ehemaligen Torschützenkönigen.