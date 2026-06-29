Fußball Kreisliga: Flachts Pläne mit der zweiten Mannschaft

Der TSV Flacht meldet wieder eine zweite Fußballmannschaft. Warum dies Teil einer größeren Entwicklung ist, erklärt der Sportliche Leiter Ken Geiger.
Nach achtjähriger Pause gehen die Fußballer des TSV Flacht in der Spielzeit 2026/27 wieder mit zwei aktiven Herren-Mannschaften ins Rennen. Der Verein vermeldete auf seiner Homepage, dass man „zum Meldeschluss am 1. Juni bereits 20 Spieler“ für die neue Zweitvertretung gewinnen konnte. Zeitgleich wirbt der TSV um „weitere fußballbegeisterte Spieler“, die ihr Interesse beim Sportlichen Leiter Ken Geiger anmelden können.