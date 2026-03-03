Fußball Kreisliga A2: Erster Sieg für Trainer Haizmann – zwei Spielabsagen

Die Spvgg Weil der Stadt siegt mit 4:0 in Möglingen. Während zwei Spiele ausfallen, fachen die Siege von Flacht, Gerlingen und Leonberg/Eltingen II den Abstiegskampf weiter an.
Im Tabellenkeller der Kreisliga A2 geht es auf und nieder. Nachdem der SV Gebersheim in der Vorwoche mit dem Unentschieden gegen den TSV Flacht noch auf den neunten Platz kletterte, rutscht die Mannschaft nach dem Spielausfall gegen den TSV Münchingen II, dessen Spieler die zurückgetretene erste Mannschaft vertreten mussten, auf dem elften Platz ab.