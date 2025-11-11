Die gebeutelte Zweitvertretung des SV kommt mit 0:5 unter die Räder. Während der TSV Flacht im Abstiegskampf Boden gut macht, rutschen die Hausherren auf den Relegationsplatz.
Die Formkurve des SV Leonberg/Eltingen II zeigt steil nach unten. Gegen den TSV Flacht setzt es die fünfte Pleite aus den letzten sechs Spielen. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Kohler, der die ersten 80 Minuten selbst auf dem Feld verbrachte, zur Halbzeit noch die Null halten. Die schwarz-blauen Gäste waren spielerisch zwar überlegen, während sich die gelb gekleideten Gastgeber sich auf schnelle Gegenstöße fokussierten. Beiden Teams gelang jedoch kein Treffer im ersten Durchgang, die Weste der SV-Zweiten blieb also bis zum Pausenpfiff weiß.