Fußball Kreisliga A2: Der FC Gerlingen ärgert die SKV Rutesheim II

Der FC Gerlingen ertrotzt gegen die SKV Rutesheim II in einer torreichen Partie ein 3:3 gegen die U 23 des Landesligisten. Der TSV Heimerdingen II holt den ersten Zähler.
Tobias Germanus fasste die Entwicklung treffend zusammen. „Das wird richtig kuschelig“, meinte der Trainer der SKV Rutesheim II mit Blick auf die Spitzengruppe der Kreisliga A2. Hinter Ligaprimus Drita Kosova Kornwestheim tut sich zwar eine Lücke auf, die Plätze zwei bis sieben trennen jedoch aktuell nur fünf Punkte. Dafür sorgt ein überraschender Stillstand bei den Zweitvertretungen, von denen am vergangenen Wochenende keine gewinnen konnte, sowie ein Achtungserfolg der Spvgg Weil der Stadt.