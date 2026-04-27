Fußball Kreisliga A1: Murr freut sich über Gassmann-Show – Höpfigheim sendet Lebenszeichen

Der TSV 1899 Benningen verliert den Anschluss, der TSV Erdmannhausen punktet, Affalterbach scheitert am Spitzenreiter und Pleidelsheim II am Tabellenzweiten.
Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr droht Ex-Bezirksligist T SV 1899 Benningen nach der 0:5 (0:2)-Heimniederlage am Sonntag gegen den Tabellendritten SGV Murr langsam den Anschluss zu verlieren. Fünf Punkte liegt der Vorletzte bei noch fünf ausstehenden Spieltagen nun hinter dem Relegationsplatz, gar derer sieben sind es zum rettenden Ufer. Das Benninger Zwischenhoch aus der ersten Rückrundenhälfte scheint inzwischen jedenfalls Geschichte. „Wenn wir so auftreten, wird es nichts“, räumte Trainer Gianni Bellarosa nach der Pleite gegen keineswegs die Sterne vom Himmel spielende Murrer ein. Zwar war sein Team vor der Halbzeit „gar nicht so schlecht im Spiel“, doch der SGV nutzte seine beiden ersten Gelegenheiten. Der insgesamt vierfache Torschütze Tim Gassmann (4., 18.) stellte auf 2:0 für Murr.