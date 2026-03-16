Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Waldebene enteilt der Konkurrenz, Rohrs Trainer Kämmerer kündigt Abschied an

Der Tabellenführer profitiert von Ausrutschern der Verfolger. Die Ungeschlagen-Serie des SV Hoffeld reißt. In Plieningen kriegen sich zwei Kicker in die Haare – mit roten Folgen.
Der 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A-Staffel 2 hat reichlich Gesprächsstoff geboten. Der Spitzenreiter FSV Waldebene Stuttgart-Ost baut seinen Vorsprung nach Patzern der Verfolger weiter aus, ein Trainer-Urgestein verabschiedet sich, und der KV Plieningen siegt dank eines kuriosen Treffers. Zudem muss Ermis eine erneute Schocknachricht verdauen und der ABV Stuttgart sein Heimspiel auf fremdem Platz austragen.