Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Unentschieden im Kumpel-Duell und ein VfB-Wochenende in Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen dem FSV Waldebene Ost und dem SV Hoffeld erfüllt die Erwartungen. MK Makedonija Stuttgart ist pünktlich zu seinem Spiel gegen Möhringen wieder zurück.
Auf Spektakel folgt Spektakel: MK Makedonija Stuttgart sah in Dortmund das mitreißende 3:3 des VfB Stuttgart gegen den BVB und lieferte sich dann in Möhrigen ein packendes 4:4. Derweil lieferten sich zwei Trainer-Kumpels ein packendes Topspiel auf Augenhöhe, ein Auswärtsfluch hält an und eine schwere Verletzung überschattet einen Sieg. Der Blick auf alle Begegnungen des 13. Spieltages der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen.