Insgesamt sieben Treffer auf der Waldebene, 40 Minuten Unterbrechung in Stetten, Rot für den Trainer des ABV Stuttgart – die Staffel 2 startet turbulent in die Rückrunde.
Was für ein Auftakt! Viel hat nicht gefehlt, und die Rückrunde in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen hätte mit einer faustdicken Überraschung begonnen. Nur mit Mühe wendete der Tabellenführer und Titelfavorit FSV Waldebene Stuttgart-Ost am Sonntag eine Auftaktschlappe ab. Der Blick auf alle acht Begegnungen des 16. Spieltags.