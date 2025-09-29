Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Spitzenteams verlieren erstmals in dieser Saison

Während KF Kosova Bernhausen und ABV Stuttgart patzen, verpasst die Spvgg Stetten den Sprung an die Spitze. Bei vielen Kreisliga-Teams schlägt die Verletzungswelle zu.
Das war es mit der fast makellosen Bilanz der beiden Spitzenteams: Der Tabellenführer KF Kosova Bernhausen und Verfolger ABV Stuttgart verlieren am 5. Spieltag der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. Einziges noch ungeschlagenes Team der Staffel bleibt der KV Plieningen, der sich zu einem knappen Sieg bei Aufsteiger TV Kemnat quält. Der Blick auf alle Begegnungen.