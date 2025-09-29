Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Spitzenteams verlieren erstmals in dieser Saison

Das war es mit der fast makellosen Bilanz der beiden Spitzenteams: Der Tabellenführer KF Kosova Bernhausen und Verfolger ABV Stuttgart verlieren am 5. Spieltag der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. Einziges noch ungeschlagenes Team der Staffel bleibt der KV Plieningen, der sich zu einem knappen Sieg bei Aufsteiger TV Kemnat quält. Der Blick auf alle Begegnungen.

FSV Waldebene Stuttgart-Ost – KF Kosova Bernhausen In der Halbzeitpause musste Rocco Cesarano komplett runterfahren. Eine solche Hälfte hatte er in all seinen Trainerjahren noch nie erlebt. Zwei gehaltene Foulelfmeter, zudem noch eine rote Karte, drei Tore und ein wegen Abseits zurückgenommener Treffer. „Das war ein besonderer Fußballnachmittag, den man nicht alle Tage erlebt“, sagt Cesarano. Die Zuschauer seien voll auf ihre kosten gekommen. „Es war spielerisch auch eines der besseren in dieser Liga“, weiß Cesarano. Bereits in der achten Minute zeigt der Schiedsrichter Florian Hübner auf den Punkt. Torhüter Nikolai Graf klärte den Lattenkracher von Ajet Shatrolli im Liegen zu einem Eckball. Direkt im Gegenzug traf Leon Renner für die Gastgeber zum 1:0. Endi Ramadani glich aus dem Gewühl zum 1:1 aus, ehe die fünf Minuten von Dardan Aliu anbrachen. Erst verschoss der Verteidiger und Matchwinner der vorherigen Woche einen weiteren Foulelfmeter, dann sah er wegen eines harten Stoßes die rote Karte. In Überzahl erhöhte der Trainersohn Leon Cesarano auf 2:1. Nach der Pause hatte sich nicht nur Rocco Ceserano etwas beruhigt, sondern auch das Spiel. Der Tabellenführer zog sich in Unterzahl zurück und der starke Leon Renner erhöhte auf 3:1. „Er macht es wirklich super da vorne drin. Es harmoniert aktuell im ganzen Offensivbereich“, lobt der Coach seinen Schützling. Weil Bernhausen auf 3:2 verkürzen konnte, wurde die Partie dann noch einmal hektisch, bis Andreii Shamenko und Alexander Schulz endgültig den Stecker zogen. „Es hat mir großen Spaß gemacht, meiner Mannschaft zuzuschauen. Aber auch gegen diesen starken Gegner zu spielen“, sagt Cesarano.

Und bei Kosova Bernhausen? Da ist der Respekt vor dem Gegner ebenfalls groß: „Es war wirklich ein hohes Niveau. Ich bin überrascht, dass die nur sechs Punkte haben“, sagt der Trainer Shefki Gjuraj. Besonders der ukrainische Angreifer Shamenko imponierte ihm sehr. Über die Leistung seines Teams war er dagegen etwas angefressen. „Das kann schon mal passieren. Aber wenn du zwei Elfmeter verschießt, dann hast du auch verdient verloren“, sagt der Coach. Dadurch habe seine Mannschaft die Gegner erst richtig stark gemacht. „Verwandeln wir die Elfmeter, geht das Spiel ganz anders aus“, ist sich Gjuraj sicher.

Tore: 1:0 Leon Renner (16.), 1:1 Ramadani (18.), 2:1 Leon Cesarano (39.), 3:1 Leon Renner (51., Foulelfmeter), 3:2 Dardan Aliu (65.), 4:2 Shamenko (88.), 5:2 Alexander Schulz (90. +3).

Besonderes: Ajet Shatrolli (Kosova) schießt Foulelfmeter an die Latte (8.); Nikolai Graf (Waldebene) pariert Foulelfmeter von Dardan Aliu (22); Rot für Dardan Aliu (Kosova, 27./Tätlichkeit).

SV Hoffeld – ABV Stuttgart

Und auch der ABV Stuttgart geht zum ersten Mal in dieser Runde als Verlierer vom Platz. „Es war einfach ein gebrauchter Tag“, sagt der Trainer Achim Häussler. Zu viel habe an diesem Tag nicht geklappt, seine Mannschaft habe einfach nicht ihr gewohntes Spiel auf den Platz gebracht. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich habe daran nichts ändern können, sagt Häussler. „Wir waren einfach nicht gut genug an dem Tag“, weiß der Coach.

Auf der anderen Seite zogen sich die Hoffelder am Spielverlauf immer weiter hoch. Insbesondere Mehdi Younis nutzte seine Chance. Nach zuletzt schwächeren Einsätzen zeigte der Angreifer diesmal eine deutlich bessere Partie. In der 22. Minute erzielte er mit einem Schuss ins kurze Eck die Führung. Mit seinem Treffer zum 3:1 sorgte er dann für die Entscheidung gegen schwache Gäste. „ABV ist eines der besten Teams in der Liga. Hätten sie einen besseren Tag erwischt, hätte es auch anders ausgehen können“, weiß der Trainer Grigorios Dimoulatos den Sieg einzuordnen. Entscheidend sei, wie das Team jetzt weitermache. „Wünschenswert wäre eine Siegesserie“, sagt Dimoulatos, der nach dem schwachen Saisonstart die Aufstiegsträume der Spieler und des Umfeldes vorerst beiseite geschoben hat. „Wir haben diesmal eine sehr starke Mannschaftsleistung gezeigt und sie dadurch geknackt“, sagt Dimoulatos. Die Wiederholung ist bereits für den kommenden Sonntag gegen GFV Ermis Metanastis Stuttgart geplant.

Tore: 1:0 Mehdi Younis (22.), 1:1 Neskic (26.), 2:1 Janle (30.), 3:1 Mehdi Younis (73.).

Besonderes: –

Spvgg Möhringen – SV Vahingen II 3:1

Punktgleich mit den beiden Spitzenteams ist nach dem 3:1-Sieg nun die Spvgg Möhringen. Der Fast-Absteiger der vergangenen Saison hat ebenfalls 10 Punkte auf dem Konto. Im Duell der beiden bisherigen Überraschungsteams behielten die Möhringer die Oberhand. „Über 90 Minuten gesehen war der Sieg verdient“, sagt der Trainer Tobias Fuchs. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte verdienten sich die Gastgeber den Erfolg in der zweiten Hälfte. Bastian Malchow und Nils Munz trafen für den Tabellendritten. „Was mich bisschen ärgert, ist der Ausgleich. Da sahen wir alle blöd aus“, sagt Fuchs. Unbedrängt konnte Ex-Kickers-Talent Tom Irion den Ball aus gut 25 Metern in den Winkel schießen.

Die Vahinger ärgern sich derweil über deren drei Gegentore. „Sie sind alle baugleich gefallen. Langer Ball auf die Außen und dann Ablage in die Mitte“, berichtet der Spielertrainer Oliver Heringhaus. Dagegen habe seine Mannschaft kein Mittel gefunden. „Man hat gemerkt, dass es Möhringen mehr wollte“, sagt Heringhaus. Deshalb ginge die Niederlage auch in Ordnung. Es ist die zweite in dieser Saison für den Aufsteiger.

Tore: 1:0 Malchow (2.), 1:1 Irion (5.), 2:1 Malchow (50.), 3:1 Munz (89.).

Besonderes: –

TSV Rohr – Sportfreunde Stuttgart 5:1

Der TSV Rohr hat sich endlich für seinen hohen Aufwand belohnt, den er jede Woche auf den Platz bringt. Gegen deutlich unterlegene Sportfreunde Stuttgart gewann der Bezirksliga-Absteiger mit 5:1. Herausragend dabei: Miguel Accardi, der vier der fünf Treffer erzielte. „Er hatte einen sehr guten Tag und einen guten Riecher bewiesen“, sagt der Trainer Klaus Kämmerer. Der Coach konnte für die Partie gerade einmal auf 11 fitte Spieler des Bezirksliga-Kaders zurückgreifen. Auf der Bank nahmen nur zwei Spieler Platz. „Unter diesen Voraussetzungen war es ein sehr guter Sieg“, lobt Kämmerer seine Spieler. Zum richtigen Zeitpunkt habe das Team getroffen und so den Vorsprung immer weiter ausgebaut. Überrascht wurden die Rohrer nur einmal. Der erste lange Ball der Gäste sorgte für die frühe Führung. „Danach hatten wir alles im Griff“, weiß Kämmerer.

Die Überlegenheit der Gastgeber erkennen die Sportfreunde Stuttgart an. „Bei uns haben irgendwann die Kräfte nachgelassen. Rohr war technisch sehr gut und hat das ausgenutzt“, berichtet der Sportfreunde-Coach Georg Lois. Auch er konnte nur mit einem Rumpfkader auflaufen. Drei seiner eingesetzten Akteure spielten angeschlagen durch. „Stand jetzt bessert es sich erst in der kommenden Woche“, verrät der Coach. Vorher steht noch das Heimspiel gegen den SV Sillenbuch an. Erneut ein schweres Spiel für die angeschlagene Sportfreunde-Elf.

Tore: 0:1 Hermann (4.), 1:1 Accardi (29.), 2:1 Accardi (38.), 3:1 Accardi (45.), 4:1 Accardi (90. +), 5:1 Petri (90. +5).

Besonderes: –

MK Makedonija Stuttgart – Spvgg Stetten 1:1

Wie eng es weiterhin in der Liga zugeht, verdeutlicht der Blick auf diese Partie: Bei einem Sieg hätten die Stettener die Tabellenführung übernommen, so bleibt nach dem Unentschieden nur Rang zehn. „Den Umständen entsprechend sind wir nicht so glücklich. Für uns sind es eher zwei verlorene Punkte“, sagt der Trainer Erdinc Cakir. Die Stettener waren eine komplette Halbzeit in Überzahl, versuchten viel, trafen jedoch das Tor nicht. „Wir haben irgendwann gemerkt, die Zeit läuft uns davon. Und dann lief es auch nicht mehr so gut“, sagt Cakir. Dogan Gül erzielte mit einem direkten Freistoß immerhin den Ausgleich. Makedonijas Rechtsverteidiger Miljan Jeremic hatte in der ersten Hälfte mit einem satten Schuss die Führung erzielt. „Respekt an die Jungs von Makedonija. Der Punkt ist nicht unverdient für sie“, erkennt der Stettener Coach an.

Das Lob für seine Jungs nimmt Makedonijas Fußball-Chef Jan Dimitrovski freilich gerne an, wenngleich er sich über diese auch selbst ärgert. „Die ganzen gelben Karten und Platzverweise bekomme ich einfach nicht aus der Mannschaft raus“, sagt er ratlos. Nikola Martic habe sich den Platzverweis selbst zuzuschreiben. Nach einer Verwarnung infolge eines Fouls, blockierte er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann die Ausführung eines Freistoßes. „Wenn ich schon Gelb habe, dann stell ich mich doch nicht so vor den Ball und meckere dann noch“, schimpft Dimitrovski. Sorgenvoller fällt sein Blick jedoch auf die Ausfallliste, die an diesem Wochenende verlängert wurde. Ivan Andov bekam einen Schlag auf das Knie, Nils Gentner fiel nach seiner Einwechslung unglücklich auf die Schulter und verletzte sich ebenfalls. Beide werden beim Pokalspiel am Dienstagabend gegen Hoffeld II nicht spielen können und sich auch für das nächste Ligaspiel gegen den ABV Stuttgart fraglich.

Tore: 1:0 Miljan Jeremic (28.), 1:1 Gül (59.).

Besonderes: Gelb-Rot für Martic (Makedonija, 45. +4).

TV Kemnat – KV Plieningen 0:1

Der TV Kemnat geht mit einer extrem jungen Mannschaft in diese Saison. Entsprechend offenbart sich hier und da etwas jugendlicher Leichtsinn. So sahen gegen Plieningen drei Spieler die Gelbe Karte, weil sie ohne Schienbeinschoner aufliefen. „Manche Spieler halten sich nicht an die Regeln, die der Fußball braucht“, ärgert sich der Trainer Markus Hummel. David Erhardt sah dann vorbelastet Gelb-Rot. „Die Mannschaft hat es in Unterzahl trotzdem gut gemacht“, sagt Hummel. Zum aktuell fehlenden Glück gesellte sich an jenem Tag auch noch Pech bei strittigen Entscheidungen. Ob der Ball in der Schlussphase zum entscheidenden 1:0 letztlich vollständig über der Linie war, können beide Lager nicht abschließend und einwandfrei klären. „Wir geben aber weiter Gas“, verspricht Hummel.

Bisschen mehr Glück hatten also die Plieninger, die auch weiter ungeschlagen bleiben. „Wir waren nach dem Platzverweis zu verzwungen“, berichtet der Trainer Nikolai Pozorski. Dennoch habe das Team immer daran geglaubt, den Treffer noch zu erzielen. „Wir hatten das glücklichere Ende dann für uns“, sagt der Plieninger Coach.

Tore: 0:1 Blazevic (86.)

Besonderes: Gelb-Rot für

SV Sillenbuch – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:3

„Wir haben den einen Fehler mehr gemacht“, fasst Sillenbuchs Co-Trainer Nico Hering die Partie gegen den GFV Ermis Metanastis Stuttgart zusammen. „Eigentlich war es ein klassisches Unentschiedenspiel, aber wir sind selber schuld“, weiß Hering. In der ausgeglichenen Partie entschied letztlich die Konzentration über Sieg und Niederlage. „Die ersten drei Tore auf beiden Seiten fallen nach krassen individuellen Fehlern“, sagt Hering. Weil sich sein Team dann noch einen weiteren Fehler erlaubte, gehen die drei Punkte mit den Griechen auf die Waldebene Ost.

Die hätten auch ein, zwei Tore mehr machen können, stellten sich vor dem Gehäuse aber „zu dackelig an“, wie es der Trainer Jetmir Fetai nennt. Letztlich habe sein Team – Fehler des Gegners hin oder her – deshalb auch verdient gewonnen. Vorerst verloren hat der GFV Ermis Metanastis Stuttgart jedoch Michael Tekidis, der in der ersten Hälfte umknickte und mit einem dicken Knöchel ausgewechselt werden musste.

Tore: 0:1 Tsiapi (6.), 1:1 Schuler (12.), 1:2 Al-Dosakee (34.), 1:3 Mammadov (65.), 2:3 Harder (69.).

Besonderes: –

FV Germania Degerloch – TSV Heumaden

Degerlochs Trainer Claudio Marques hatte aus der Not eine Tugend gemacht: Weil viele Spieler, verletzt, krank oder anderweitig verhindert waren, setzte der Coach gegen Heumaden voll auf die Jugend – und wurde belohnt. Im Schnitt 22,3 Jahre alt war die Startaufstellung des FC Germania Degerloch. Kapitän Christoph Keller zog den Durchschnitt mit seinen 36 Jahren dabei deutlich in die Höhe. Einer dieser jungen Wilden sorgte für die komfortable Degerlocher Halbzeitführung. Der 18-jährige Emil Scheuermann traf in der ersten Hälfte doppelt. Dann aber gaben die Degerlocher das Spiel etwas aus der Hand und fingen sich kurzerhand den Ausgleich. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, ärgert sich Marques. „Vielleicht haben wir das aber auch gebraucht“, fügt er an. Denn postwendend brachte Daniel Pereira die Hausherren wieder in Front. Kurz vor Schluss baute Marvin Kuhn die Führung noch einmal aus.

Letztlich hat aufseiten der Heumadener die Kraft nicht gereicht. „Wir haben aktuell viele angeschlagene Spieler, die sich dann durchs Spiel quälen“, berichtet der Trainer Akim Linke. Aus seiner Sicht sei ein Punkt durchaus möglich gewesen. „Wir haben uns in der ersten Hälfte nicht belohnt und machen dann Fehler, die zu den Gegentoren führen“, sagt Linke. In der Halbzeit stellte er etwas um und brachte mit Sinan Sellier einen frischen Akteur. Die Anpassungen zeigten dann Wirkung mit den beiden Treffern zum Ausgleich. „Es ist schon bitter, dass wir nichts mitnehmen. Damit müssen wir uns aber abfinden und uns auf nächste Woche konzentrieren“, fordert der Coach. Am kommenden Sonntag empfängt der Tabellen-13. den Absteiger TSV Rohr. „Das wird kein leichtes Spiel – aber kein Spiel in dieser Liga ist leicht“, weiß Linke – nicht erst seit dem Duell mit Degerloch.

Tore: 1:0 Scheuermann (20.), 2:0 Scheuermann (38.), 2:1 Floeter (51.), 2:2 Grünenwald (69.), 3:2 Pereira (73.), 4:2 Kuhn (80.).

Besonderes: –