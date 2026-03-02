Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Trainerrücktritt in Münster und ein Ex-Profi trifft vierfach für Türkspor

Der Rückrundenstart der Kreisliga A, Staffel 1, sorgt für Aufregung: Münster-Trainer tritt überraschend zurück, ein Ex-Profi trifft vierfach und in Weilimdorf fehlt der Schiedsrichter.
Der Rückrundenstart der Kreisliga A, Staffel 1, sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff. In Münster schmeißt der Trainer kurzfristig hin, Türkspor angelt sich einen Ex-Profi, der direkt vierfach trifft, SportKulturs spielender Co-Trainer schießt schon jetzt das „Tor des Monats“, und ein Schiedsrichter taucht nicht auf.