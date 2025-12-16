Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Trainer-Rücktritt beim Spitzenreiter und zwei treffsichere Keeper

Die Hinrunde war über weite Strecken spannend, nahm dann aber einen überraschenden Verlauf. Eine Zwischenbilanz mit Blick unter anderem auf das Titelrennen sowie den Abstiegskampf.
Titelrennen Noch nach zehn Spieltagen kündigte sich ein spannender Kampf von mindestens vier Mannschaften um den Halbzeitmeistertitel an. Türkspor Stuttgart thronte damals punktgleich vor Beograd Stuttgart auf Platz eins, mit einem Drei-Punkte-Abstand folgten der TSV Münster und der Bezirksliga-Absteiger Sportvg Feuerbach. Dahinter mit jeweils sechs Punkten Rückstand auf das Spitzenduo waren die SG Weilimdorf und der TV 89 Zuffenhausen platziert. Rund fünf Wochen und fünf Spieltage später stellt sich die Situation aber ganz anders dar. Zur Winterpause führt der OFK Beograd, der mit 13 neuen Akteuren in die Saison ging, die Tabelle mit einem Fünf-Punkte-Polster vor dem TSV Münster an. Bereits acht Punkte Abstand hat Türkspor, elf die SG Weilimdorf, zwölf gar Feuerbach, das es auf Platz fünf verschlagen hat. Der TV 89 Zuffenhausen ist noch weiter zurück in seinem Fall beträgt die Lücke nach ganz vorne mittlerweile 16 Punkte.