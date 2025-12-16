Sasa Aleksic vermisst die Rückendeckung der Vereinsverantwortlichen, weshalb für ihn bei OFK Beograd Stuttgart Schluss ist. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Mit fünf Punkten Vorsprung thronen die Fußballer von OFK Beograd Stuttgart an der Spitze der Kreisliga-A-Staffel 1. Also Friede, Freude, Eierkuchen, sollte man meinen. Jedoch: weit gefehlt. Der Paukenschlag ist in dieser Woche gefolgt: Der Erfolgstrainer Sasa Aleksic hat beim Tabellenführer hingeworfen. „Ich hatte keine Unterstützung vom Management, betrachte Fußball stets professionell, auch wenn es sich hier um eine Amateurliga handelt. Leider hat man das im Management nicht so gesehen“, begründet Aleksic seinen Entschluss.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Das sind die neun neuen Trainer der Saison Selten hat es in der Staffel vor einer Saison ein größeres Kommen und Gehen von Trainern gegeben. Ein Neuer war einst Jugendkeeper eines Profivereins, einer ist gerade mal 25 Jahre alt. Überrascht von des Trainers Entscheidung? „Jein“, antwortet Beograds Spielleiter Aleksandar Rogic. Vom Zeitpunkt her und nach einer so guten Hinrunde schon. Dass Aleksic und Beograd alsbald getrennte Wege gehen würden, damit habe er aber gerechnet. „Allerdings erst zum Saisonende.“ Denn Aleksic, der im Sommer das Beograd-Team übernahm, habe nicht das „Selbstverständnis, das es in der Kreisliga A braucht“, so Rogic und meint damit: „Er hat einen zu hohen Anspruch, konnte sich mit den Bedingungen in der Kreisliga nicht anfreunden.“ Häufiger habe er, wie er es aus höherklassigen Ligen gewohnt sei, disziplinarisch durchgreifen wollen. „Wir haben ihm dann gesagt, dass das ja nur unterklassiger Fußball ist und man drüber hinweg sehen müsse. Das hat er dann wohl mit fehlender Unterstützung gemeint.“

Der Coach ist also weg, der Puls bei Rogic dennoch weiterhin im gesunden Bereich. Die Mannschaft sei intakt. Es gebe keinen Grund zur Panik, auch nicht bei der Trainersuche. Denn diese muss gar nicht mehr stattfinden. Ersatz ist bereits intern gefunden. Der bisherige Co-Trainer Ratko Milic steigt nun zum Chef auf. Zudem vermeldet der Spitzenreiter einen Neuzugang. Der Mittelfeldspieler Phil Schmidt, zuletzt für den Landesligisten TV Echterdingen aktiv, schließt sich der serbischen Mannschaft an.

Aleksic überlegt sich derweil, ob er einen anderen Trainerposten annehmen soll. „Ich habe bereits einige Angebote, mal sehen“, sagt er.