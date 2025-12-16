Sasa Aleksic vermisst die Rückendeckung der Vereinsverantwortlichen, weshalb für ihn bei OFK Beograd Stuttgart Schluss ist. Ein Nachfolger steht bereits fest.
Mit fünf Punkten Vorsprung thronen die Fußballer von OFK Beograd Stuttgart an der Spitze der Kreisliga-A-Staffel 1. Also Friede, Freude, Eierkuchen, sollte man meinen. Jedoch: weit gefehlt. Der Paukenschlag ist in dieser Woche gefolgt: Der Erfolgstrainer Sasa Aleksic hat beim Tabellenführer hingeworfen. „Ich hatte keine Unterstützung vom Management, betrachte Fußball stets professionell, auch wenn es sich hier um eine Amateurliga handelt. Leider hat man das im Management nicht so gesehen“, begründet Aleksic seinen Entschluss.