Der Ex-Profi Shkemb Miftari spricht über sein Engagement in der Kreisliga A bei Türkspor Stuttgart und den besten Trainer seiner Karriere.
Für Überraschungen sind die Fußballer von Türkspor Stuttgart immer gut – sowohl positiv als auch negativ. Nun hat der Club vom Neckarpark wieder für Schlagzeilen gesorgt, den Ex-Profi Shkemb Miftari verpflichtet – und hofft auf dessen Tore im Aufstiegsrennen. „Ich kann in jedem Spiel treffen“, sagt der 32-Jährige, ehemalige Drittliga-Spieler der Stuttgarter Kickers.