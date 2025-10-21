Selten hat es in der Staffel vor einer Saison ein größeres Kommen und Gehen von Trainern gegeben. Ein Neuer war einst Jugendkeeper eines Profivereins, einer ist gerade mal 25 Jahre alt.
Nicht nur in den Kadern, sondern auch an den Seitenlinien hat sich vor dieser Saison in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen einiges getan. Gleich acht Vereine präsentierten neue Trainer – und mittlerweile hat es gar einen neunten Wechsel gegeben, nämlich durch den SSV Zuffenhausen. Die neuen Gesichter im Kurzporträt.