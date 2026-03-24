Fußball-Kreisliga A Neckar/Fils: Der TSV Harthausen braucht einen neuen Trainer

Michel Forzano hört bei den Filderstädtern im Sommer auf. Für die Nachfolge gibt es bereits einen Wunschkandidaten. Der trägt einen großen Namen.
Sportlich ist es ihre beste Saison seit dem Bezirksliga-Abstieg vor drei Jahren. Tabellenplatz vier – damit sind die Fußballer des TSV Harthausen in der Kreisliga A Neckar/Fils zumindest noch im Rennen um die Relegationsteilnahme dabei. Dennoch muss der Verein aus dem kleinsten Filderstädter Stadtteil nun auf die Suche nach einem neuen Trainer gehen. Wie inzwischen feststeht, hört der Amtsinhaber Michel Forzano im Sommer auf.