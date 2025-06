Fußball Kreisliga A 1 Enz-Murr: Der SGV Murr will nach Platz zwei den maximalen Erfolg

1 Murrs Kapitän David Werner (hinten) eröffnete den Torreigen beim 4:0 gegen den TSV Affalterbach Foto: Avantii

Dem GSV Pleidelsheim II droht nach schmerzhafter Niederlage gegen Tamm die Relegation in der Kreisliga A1. Der TSV 1899 Benningen gewinnt Derby in Erdmannhausen.











In der Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr steht nach dem vorletzten Spieltag der SGV Murr schon vorzeitig als Tabellenzweiter und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga fest. Während der SGV sich am Sonntag beim TSV Affalterbach sicher mit 4:0 (1:0) durchsetzte, hatte dies auch mit dem gleichzeitigen 2:1-Sieg des AKV Ludwigsburg beim TSC Kornwestheim zu tun: Denn der AKV kürte sich damit zum Meister und die drittplatzierten Kornwestheimer können den SGV jetzt nicht mehr einholen. „Wir standen defensiv gut und hatten bis auf die 20 Minuten direkt vor der Halbzeit, in denen es eher ein Geplänkel war, die Spielkontrolle“, berichtete Murrs Trainer Ben Blümle. Sein Kapitän David Werner erzielte nach schönem Spielzug schon früh die 1:0-Führung (6.), mit der es auch in die Halbzeit ging.