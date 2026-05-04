Fußball Kreisliga A 1/2: SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

SVK-Stürmer Pirmin Löffler liefert gegen SVK Dreierpack ab und liegt noch zwei Zähler hinter dem Relegationsrang. Drita festigt Platz zwei durch 6:1 gegen Waldbronn.

Ein wildes Spektakel war am Sonntag das Kornwestheimer Derby in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr: Nach über 120 Minuten Spielzeit setzte sich am Ende Außenseiter SV Kornwestheim II mit 5:4 (1:1) beim TSC Kornwestheim durch. Nach halbstündiger Unterbrechung, die nötig wurde, da sich der erst kurz zuvor eingewechselte SVK-Spieler Devin-Can Ata schon in der Endphase beim Stand von 4:4 den Arm brach und ein Krankenwagen kommen musste, markierte Pirmin Löffler erst in der 121. Minute den Siegtreffer.

Am zweiten Pfosten nahm der landesligaerfahrene Angreifer eine Hereingabe auf, versetzte noch seinen Gegenspieler und schoss ein. „Ein heißes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Zur Halbzeit können wir 3:0 führen, aber genauso gut 0:3 hinten liegen“, berichtete SVK-Trainer Tim Waida. Zur Pause stand es dann jedoch 1:1. Nach dem Wechsel zog die Waida-Elf zwischenzeitlich auf 1:2 und 2:4 davon, aber der TSC hatte erst auf Löfflers spätes Tor keine Antwort mehr. „Doch auch da konnte es noch hin alle Richtungen gehen“, räumte Waida ein, denn Mustafa Ceyhan scheiterte beim Stand von 4:5 für die Hausherren noch einmal an der Latte.

Carmine Pescione traf drei Mal für den TSC – für Punkte reichte es dennoch nicht. Foto: Peter Mann / Archiv

„Es ging einfach die ganze Zeit hin und her“, urteilte auch TSC-Coach Burak Demirel, dessen längst gerettetem Team man anmerkte, dass es um nichts mehr ging. Vor allem das Umschalten auf Defensive nach eigenen Ballverlusten war der TSC-Schwachpunkt. Dessen Treffer erzielten Carmine Pescione (3) und Hattab Yildiz.

Für die SVK-Zweite waren neben dem dreifachen Torschützen Löffler noch Mario Simon und Murat Ulus erfolgreich. In der Tabelle rückte die noch vor einigen Wochen mausetot wirkende SVK-Zweite damit auf den 13. Platz vor und liegt plötzlich nur noch zwei Punkte hinter dem Relegationsrang. „Die Leistungen der vergangenen Wochen sind gut. Ich sehe uns im klaren Aufwärtstrend“, betont Waida, dessen Mannschaft aktuell im engen Abstiegskampf die stärkste Form aufweist.

Drita will es im Spitzenspiel noch einmal spannend machen

In der Parallelstaffel A2 unterstrich Drita Kosova Kornwestheim mit einem ungefährdeten 6:1 (3:1) gegen die Spvgg Warmbronn seine wiedergewonnene Form und untermauerte seinen zweiten Tabellenplatz. Da Spitzenreiter Spvgg Renningen am Wochenende spielfrei war, konnte man vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag den Rückstand auf vier Punkte verkürzen. „Nächste Woche wollen wir es unbedingt noch einmal spannend machen und unsere Chance nutzen“, kündigte Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach dem Abpfiff an. Gegen sehr defensiv eingestellte Warmbronner, die sich nur selten nach vorne trauten, schnürte er selbst vor der Halbzeit einen Dreierpack.

Nach Wiederanpfiff machten Elvis Gashi, Tugay Han und Sermin Zekjiri das halbe Dutzend für die Kornwestheimer voll.