Fußball Kreisliga A 1/2: SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

SVK-Stürmer Pirmin Löffler liefert gegen SVK Dreierpack ab und liegt noch zwei Zähler hinter dem Relegationsrang. Drita festigt Platz zwei durch 6:1 gegen Waldbronn.
Ein wildes Spektakel war am Sonntag das Kornwestheimer Derby in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr: Nach über 120 Minuten Spielzeit setzte sich am Ende Außenseiter SV Kornwestheim II mit 5:4 (1:1) beim TSC Kornwestheim durch. Nach halbstündiger Unterbrechung, die nötig wurde, da sich der erst kurz zuvor eingewechselte SVK-Spieler Devin-Can Ata schon in der Endphase beim Stand von 4:4 den Arm brach und ein Krankenwagen kommen musste, markierte Pirmin Löffler erst in der 121. Minute den Siegtreffer.