Fußball-EM 2024: VfB-Fan fährt am Freitag mit schwarz-rot-goldenem Golf nach Stuttgart

VfB-Fan fährt am Freitag mit schwarz-rot-goldenem Golf nach Stuttgart

15 Fabian Bergmann, Steffen Kurz und Uwe Throm (von rechts) präsentieren ihren Golf im Deutschland-Look, mit dem sie an diesem Freitag von Künzelsau nach Stuttgart fahren. Foto: red/Florian Dürr

Drei Männer aus Künzelsau folgen der deutschen Nationalmannschaft zum Viertelfinale nach Stuttgart – mit einem schwarz-rot-goldenen Golf. Auf der Motorhaube haben alle Spieler aus dem EM-Kader unterschrieben, im Innenraum sogar der Kaiser.











Link kopiert



Der Kaiser würde schmunzeln, wenn er den schwarz-rot-goldenen Golf von oben sehen könnte – da ist sich Fabian Bergmann sicher. Während der 45-Jährige über die deutsche Legende Franz Beckenbauer spricht, kämpft er mit den Tränen. „Leider Gottes kann er das dieses Jahr nicht miterleben“, sagt der Mann, vor dessen Garage das umgebaute Fahrzeug steht. Doch in Gedanken ist der Kaiser immer dabei: Mit seiner Unterschrift an der Decke im Inneren des Autos. Ein Bild zeigt Beckenbauer, wie er mit einem Stift in der Hand auf der Beifahrerseite unterschreibt.