Fußball-Derby Weilimdorf – Calcio: Vor allem ein Spieler brennt – und einer kehrt nach Strafe vom Trainer zurück

Im Pokal ist dem TSV Weilimdorf schon eine Überraschung gelungen. Diesmal geht es gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen um Verbandsliga-Punkte. Sorgen machen beide Kapitäne.
Saisonduell eins vor acht Wochen im Pokalwettbewerb ist an die Gastgeber gegangen. Nun, an diesem Samstag (15.30 Uhr), folgt Teil zwei. Selbe Stätte, selbe Begegnung: erneut TSV Weilimdorf gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, diesmal allerdings in der Verbandsliga um Punkte. Kann der Aufsteiger dem Absteiger ein weiteres Schnippchen schlagen? Aktuell sind beide Seiten im Stimmungshoch. Welches hält, welches endet?