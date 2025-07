19 Vor zwei Jahren reiste der VfB nach Neukirchen am Großglockner ins Trainingslager – hatte dann aber Pech mit dem Wetter. Foto: Pressefoto Baumann

Am kommenden Montag macht sich der Tross des VfB Stuttgart auf den Weg nach Rottach-Egern. Am Tegernsee absolviert das Team des Trainers Sebastian Hoeneß sein Trainingslager im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Danach wird es schnell ernst für den Pokalsieger.