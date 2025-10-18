Fußball-Bundesliga: Bayern schlägt BVB im Topspiel

Der FC Bayern eilt weiter von Sieg zu Sieg. Beim 2:1 im deutschen Fußball-Klassiker machen es die Münchner um den herausragenden Harry Kane unnötig spannend.
Der FC Bayern um Superstürmer Harry Kane hat den nächsten Sieg seiner makellosen Saison gefeiert und zieht in der Bundesliga der Konkurrenz davon. Der als Torjäger und Spielgestalter glänzende Kane sowie Michael Olise entschieden mit ihren Toren das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund - nach dem 2:1 (1:0) ist der BVB erstmal deutlich distanziert.