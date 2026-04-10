Fußball Bezirkspokal: Bitteres Halbfinal-Aus für den TSV Heimsheim

Der Fußball-Bezirksligist scheitert im Bezirkspokal-Halbfinale beim SV Kornwestheim trotz 2:0-Führung mit 2:5. Der TSV Grünbühl fertigt den TSV Münchingen mit 7:0 ab.
Das Bezirkspokal-Finale findet 2026 ohne Mannschaften aus dem Altkreis Leonberg statt. Der TSV Heimsheim unterlag im ersten Halbfinalspiel beim Bezirksliga-Konkurrenten SV Salamander Kornwestheim nach 2:0-Führung noch mit 2:5. Gänzlich ohne Chance war im zweiten Halbfinale der TSV Münchingen, der beim TSV Grünbühl, dem Tabellenführer der Kreisliga A 1, mit 0:7 unter die Räder die kam.