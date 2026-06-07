Fußball-Bezirksliga: Wahnsinn um 16.54 Uhr perfekt – ASV Botnang macht den Durchmarsch

Der ASV Botnang sichert sich am finalen Spieltag der Fußball-Bezirksliga durch einen 4:1-Sieg beim SV Deckenpfronn den Meistertitel. Für einen Torschützen war es ein aufreibender Tag.
Auf die Plätze, fertig, los! Die Aufwärmphase für den finalen Platzsturm gab es bereits in der 89. Minute. Ari Ilhan läuft auf den Torhüter zu, zieht den Ball mit der Sohle an diesem vorbei, befördert ihn zum 4:1-Endstand für den ASV Botnang ins Netz. Anschließend schleudert er sein Trikot weg und nimmt seine anstürmenden Mitspieler samt Trainer sowie Betreuer freudebrüllend in Empfang. Danach kurze Entspannung, bis der Schiedsrichter David Braxmaier sechs Minuten Nachspielzeit anzeigt. Die Botnanger Auswechselspieler samt Anhang stimmen zehn Sekunden vor dem Ende lauthals den Countdown an. Als auf der Anzeigetafel exakt 96 Minuten erscheinen, pfeift der Unparteiische die Partie beim SV Deckenpfronn ab – Raketen zischen in die Luft, der endgültige Platzsturm mit Jubeltänzen und Freudengesängen beginnt.