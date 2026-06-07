Fußball-Bezirksliga: Wahnsinn um 16.54 Uhr perfekt – ASV Botnang macht den Durchmarsch

Der ASV Botnang sichert sich am finalen Spieltag der Fußball-Bezirksliga durch einen 4:1-Sieg beim SV Deckenpfronn den Meistertitel. Für einen Torschützen war es ein aufreibender Tag.

Auf die Plätze, fertig, los! Die Aufwärmphase für den finalen Platzsturm gab es bereits in der 89. Minute. Ari Ilhan läuft auf den Torhüter zu, zieht den Ball mit der Sohle an diesem vorbei, befördert ihn zum 4:1-Endstand für den ASV Botnang ins Netz. Anschließend schleudert er sein Trikot weg und nimmt seine anstürmenden Mitspieler samt Trainer sowie Betreuer freudebrüllend in Empfang. Danach kurze Entspannung, bis der Schiedsrichter David Braxmaier sechs Minuten Nachspielzeit anzeigt. Die Botnanger Auswechselspieler samt Anhang stimmen zehn Sekunden vor dem Ende lauthals den Countdown an. Als auf der Anzeigetafel exakt 96 Minuten erscheinen, pfeift der Unparteiische die Partie beim SV Deckenpfronn ab – Raketen zischen in die Luft, der endgültige Platzsturm mit Jubeltänzen und Freudengesängen beginnt.

Unsere Empfehlung für Sie Calcio Leinfelden-Echterdingen Nach Schock in der Nachspielzeit: Calcio hofft auf Mannheimer Hilfe Mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Dorfmerkingen verpasst der Filder-Verbandsligist die Rettung. Nun droht die Abstiegsrelegation. Im Kader stehen zehn Abgänge und zwei Zugänge fest. Am Sonntag um 16.54 Uhr war der Wahnsinn also amtlich – der Aufsteiger aus Botnang hat sich den Titel in der Fußball-Bezirksliga geholt und den Durchmarsch in die Landesliga perfekt gemacht. „Wahnsinn“, sagt auch der ASV-Abteilungsleiter Achim Rausch. Platz fünf bis acht habe man angepeilt, und nun das – sensationell.

Kopfschüttelnd, mit einem Grinsen im Gesicht, war auch Daniel Schweizer unterwegs. Nicht nur eine krasse Saison, sondern auch ein aufreibender Tag für den Toptorjäger des Neu-Landesligisten. Am Samstag „bis drei Uhr morgens“noch auf einer Hochzeit in Griechenland ausgiebig gefeiert, am Sonntagmorgen in den Flieger gestiegen, um dann um 12 Uhr vom Teamkollegen Ari Ilhan am Stuttgarter Flughafen abgeholt und nach Deckenpfronn chauffiert zu werden. Nach der Partie mit ein paar Bier erneut gefeiert und um 19 Uhr bereits wieder im Urlaubsflieger Richtung Thessaloniki unterwegs.

Und während der Partie? Da hat Schweizer nach schönem Pass von Patrick Lehmann und Kopfballablage von Edison Qenaj in der 35. Minute aus kurzer Entfernung zur Gäste-Führung eingeköpft. „Unglaublich, mein erstes Kopfball-Tor in dieser Saison und dann noch eines meiner wichtigsten“, sagte der Routinier. Sein Bruder und Trainer Alexander riss am Spielfeldrand zwar die Hände in die Höhe, doch insgesamt blieb er gelassen und cool. Von Nervosität zumindest äußerlich keine Spur, ein Unentschieden hätte schließlich gereicht, um den Verfolger TSV Jahn Büsnau, der frühzeitig beim Absteiger Croatia mit 2:0 (Endstand 6:1) führte, in Schach zu halten.

„Wir sind strukturiert gestanden, haben die zu erwartenden langen Bälle der Deckenpfronner gut abgewehrt und sind in Umschaltmomente gekommen. Das ist uns, wie schon die gesamte Saison über, gut gelungen. Hut ab, die Jungs haben das heute hervorragend gemacht“, sagte der Coach.

Vollends auf Titelkurs waren die Gäste nach 45 Minuten, als der Torhüter Erik Strube den Kapitän Mirlind Kamberi per 40-Meter-Schlag bediente, dieser in den Lauf von Ilhan legte und der „Chauffeur“ zum 2:0 einnetzte. Apropos Strube. Für den mit Bänderriss spielenden Schlussmann heißt es nach drei Jahren „Tschüss, ASV“ – er kehrt in seine hessische Heimat zurück. Von den Gastgebern, die noch die theoretischen Chance auf die Relegation hatten, kam fortan gar nichts mehr und Kamberi sorgte nach der Pause für das 3:0. Nick Gräsle gelang noch der Ehrentreffer, ehe Ilhan den Schlusspunkt setzte.

„Nun werden in den nächsten drei Tagen die Mücken rückwärts fliegen, es wird ordentlich gefeiert – ich glaube, so lange halte ich durch“, sagte Alexander Schweizer. Danach gelte die ganze Konzentration der zweiten Mannschaft. Diese hat sich den Relegationsplatz zur Kreisliga A gesichert. „Der nächste Wahnsinn in einem eh schon wahnsinnigen Jahr“, befand der Abteilungsleiter Rausch.

SV Deckenpfronn: Pfeifer (90.+5 Schneider) – Paulus, Kimmerle, Mehl, Patridas – Mergel (68. Gräsle), Wolf, Marquardt (86. Yalcin), Zervas (46. Schwarz)– Wetsch, Wunsch.

ASV Botnang: Strube – Huber, Detloff (86. Aouini), Marouan Abarriche, Steinbach (65. Hibaoui) – Daniel Schweizer (68. Hassan), Ilhan, Lehmann, Arich – Kamberi (68. Ceesay), Qenaj (80. Amoah-Ampofo).