Fußball-Bezirksliga: Schluss mit Familien-Bande – Büsnaus Erfolgstrainer steigt aus

Nach dieser Runde heuert Dominik Lenhardt beim Bezirksliga-Konkurrent Spvgg Holzgerlingen an. Der Coach verlässt damit seinen Vater und Bruder.
Die familiären Bande beim TSV Jahn Büsnau lösen sich auf. Trainer Dominik Lenhardt hat seinen Ausstieg zum Saisonende beim Fußball-Bezirksligisten verkündet. Den Inhaber der B+-Lizenz zieht es zum Ligakonkurrenten Spvgg Holzgerlingen. Lenhardt verlässt damit den Verein, den er gemeinsam mit seinem Vater und Sportlichen Leiter Ralf Lenhardt sowie seinem Bruder und Kapitän Sebastian Lenhardt zum Bezirkspokalsieg geführt und von der Kreisliga B in die Bezirksliga gebracht hatte.