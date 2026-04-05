Nach dem fünften Sieg in Serie kommt auf den Außenseiter das Thema „Landesliga“ zu. Derweil stürzt die Spvgg Cannstatt den bisherigen Spitzenreiter mit Hilfe eines Neuzugangs.
Es sind an diesem Samstag nur zwei Spiele gewesen. Die aber haben es in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen in sich gehabt. Hurra bei der Spvgg Cannstatt, die den Tabellenführer Darmsheim gestürzt hat. Und noch mehr Hurra beim ASV Botnang, der davon profitiert. Neuer Spitzenreiter ist – richtig: der Aufsteiger, dessen furioser Rückrunden-Lauf damit das vermeintliche Unmögliche immer möglicher werden lässt. Gelingt dem vormals krassen Außenseiter am Ende gar tatsächlich der Durchmarsch?