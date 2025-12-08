Fußball-Bezirksliga: „Extrem verarscht“ – ein kurioser Pfiff als Aufreger des Spieltags

Warum das Spiel des SV Vaihingen abgebrochen wird, Croatia Stuttgart sich betrogen fühlt und der Botnanger Trainer zahlen muss. Der Blick auf den Hinrunden-Abschluss.
Ein Spielabbruch beim bisherigen Tabellenführer, der nächste Paukenschlag des Hinrunden-Überraschungsteams aus Büsnau und ein Trainer, der wegen seiner Mannschaft in den Geldbeutel greifen muss – mit diesen Eckdaten hat sich die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen in die Winterpause verabschiedet. Als Erster geht in diese nicht wie vermutet der SV Vaihingen oder die Spvgg Cannstatt, die zuletzt noch das Spitzenduo gebildet hatten, sondern im TV Darmsheim ein lachender Dritter. Der finale Aufreger vom sportlichen Jahresabschluss-Wochenende kommt derweil aus dem Tabellenkeller, wo sich ein aufgebrachter Croatia-Coach Niki Oroz auch einen Tag nach dem Spiel seiner Mannschaft noch nicht beruhigen wollte. Anlass: ein in der Tat höchst kurioser Schiedsrichterpfiff.