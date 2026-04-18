Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim ohne Coach nach Lomersheim

1 Tobias Oesterwinter ist diesmal als spielender Co-Trainer gefordert. Foto: Peter Mann /Archiv

Der SV Kornwestheim reist zum TSV Phoenix Lomersheim, doch Trainer Roberto Raimondo fehlt. Für ihn springt der Co-Trainer ein. Zudem ist noch eine offene Rechnung.











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Der Fußballtrainer Roberto Raimondo stellt sich gerne schützend vor seine Mannschaft und will in ganz unterschiedlichen Konstellationen so viel Druck wie möglich abfedern. „Irgendwie haben die Jungs ja immer Druck, mal, wenn es gegen den Abstieg geht, aber auch dann, wenn das Umfeld schon wieder nach oben schielt und entsprechende Erwartungen aufgebaut werden“, sagt der Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim. In der aktuellen Situation liegt sein Ensemble auf Rang fünf mit nur sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Phoenix Lomersheim.