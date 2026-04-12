Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Philosophiewechsel zahlt sich bei den Marbachern aus

FC Marbach hat sich seit Hinspiel weiterentwickelt

Die selbe Frage gilt auch für den Gegner an diesem Sonntag (15 Uhr). Dann müssen die Marbacher beim FV Löchgau II antreten. Auch gegen den derzeitigen Tabellen-Vierzehnten hat es in der Vorrunde nicht für drei Zähler gereicht, aber man rettete durch ein spätes Tor wenigstens einen Punkt. Diesmal darf es gerne mehr werden. Warum auch nicht, denn das Ensemble reist mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den TASV Hessigheim zur Löchgauer Reserve. Der Gegner startete schlecht in die Rückserie. Außerdem hat sich die Marbacher Elf seit dem 1:1 im Hinspiel deutlich weiterentwickelt. Sie steht kompakter, kassiert längst nicht mehr so viele Gegentore, setzt mehr auf Umschaltspiel statt reinen Ballbesitz. Durch den Philosophiewechsel schießt die Formation jetzt auch mehr Tore.