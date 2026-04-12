Fußball Bezirksliga Enz/Murr: Philosophiewechsel zahlt sich bei den Marbachern aus

Bezirksligist FC Marbach behält nach AKV-Rückzug seine Punkte und will nach Sieg in Hessigheim beim FV Löchgau II nachlegen.
Der Rückzug von AKV B.G: Ludwigsburg aus der Bezirksliga Enz/Murr bewegt derzeit die Gemüter in der Bezirksliga Enz/Murr. Je nach Ausgang der individuellen Begegnung mit dem Ex-Rivalen blicken die Vereine naturgemäß unterschiedlich auf die daraus resultierenden möglichen Punktabzüge. Der FC Marbach beispielsweise, derzeit Tabellenachter, darf seine 36 Punkte behalten, weil man in der Hinserie das Spiel gegen die Ludwigsburger verloren hat. „Ich schiebe das Thema derzeit eher weg, wir müssen uns eher selbstkritisch hinterfragen, warum wir gegen die Mannschaft nicht gewonnen haben“, sagt der FC-Trainer Christos Makrigiannis.