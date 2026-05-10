Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Generalprobe vor Finale – 1:1 gegen Hessigheim gibt Kornwestheim Rückenwind

Vor dem wichtigsten Spiel in dieser Saison erkämpft sich der SV Kornwestheim gegen des TASV Hessigheim einen Punkt. Trainer Raimondo schont sechs Stammspieler.
Der SV Kornwestheim hat im letzten Bezirksligaspiel vor dem anstehenden Bezirkspokalfinale am kommenden Sonntag einen Punkt geholt. Dennis Bechthold sicherte mit seinem Ausgleichstor in der 49. Minute ein 1:1 gegen den TASV Hessigheim. „Kein Platzverweis, keiner verletzt – das war mir das Wichtigste. Und verloren haben wir auch nicht“, zeigt sich Trainer Roberto Raimondo zufrieden.