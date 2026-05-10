Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Generalprobe vor Finale – 1:1 gegen Hessigheim gibt Kornwestheim Rückenwind
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Der SV Kornwestheim um Ivan Stange erkämpfte sich ein Unentschieden. Foto: Peter Mann

Vor dem wichtigsten Spiel in dieser Saison erkämpft sich der SV Kornwestheim gegen des TASV Hessigheim einen Punkt. Trainer Raimondo schont sechs Stammspieler.

Der SV Kornwestheim hat im letzten Bezirksligaspiel vor dem anstehenden Bezirkspokalfinale am kommenden Sonntag einen Punkt geholt. Dennis Bechthold sicherte mit seinem Ausgleichstor in der 49. Minute ein 1:1 gegen den TASV Hessigheim. „Kein Platzverweis, keiner verletzt – das war mir das Wichtigste. Und verloren haben wir auch nicht“, zeigt sich Trainer Roberto Raimondo zufrieden.

 

Vor dem Spiel des Jahres hatte der Coach sechs Stammspieler geschont und eine neuformierte Elf auf den Platz geschickt. Von Beginn an kontrollierten die Kornwestheimer die Partie, in Führung gingen jedoch die Gäste. Ausgerechnet Björn Rewitzer, vor dem Raimondo immer wieder gewarnt hatte, stand nach einem Standard völlig frei und köpfte zur Führung ein (7.). Die Gastgeber waren in der Folge zwar überlegen, trafen jedoch erst nach der Pause: Hessigheims Torhüter Tom Reichert konnte den Schuss von Bechthold erst hinter der Linie sichern. „Wir haben zwar weiter gedrückt, eine echte Torchance hatten wir danach aber nicht“, sagt Raimondo.

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Der SV Kornwestheim empfängt den TASV Hessigheim und hat noch eine Rechnung offen. Im Hinterkopf schwebt bereits das Bezirkspokal-Finale am Donnerstag.

In das Endspiel auf dem Gelände des FSV 08 Bietigheim-Bissingen gegen den TSV Grünbühl gehen die Kornwestheimer mit einem guten Gefühl. „Wir haben uns das hart erarbeitet“, freut sich Raimondo.

 