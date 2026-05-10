Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Generalprobe vor Finale – 1:1 gegen Hessigheim gibt Kornwestheim Rückenwind

Vor dem Spiel des Jahres hatte der Coach sechs Stammspieler geschont und eine neuformierte Elf auf den Platz geschickt. Von Beginn an kontrollierten die Kornwestheimer die Partie, in Führung gingen jedoch die Gäste. Ausgerechnet Björn Rewitzer, vor dem Raimondo immer wieder gewarnt hatte, stand nach einem Standard völlig frei und köpfte zur Führung ein (7.). Die Gastgeber waren in der Folge zwar überlegen, trafen jedoch erst nach der Pause: Hessigheims Torhüter Tom Reichert konnte den Schuss von Bechthold erst hinter der Linie sichern. „Wir haben zwar weiter gedrückt, eine echte Torchance hatten wir danach aber nicht“, sagt Raimondo.