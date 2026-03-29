Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: 3:0 – FC Marbach landet einen Befreiungsschlag

Der Bezirksligist aus Marbach belohnt sich für eine starke Leistung und siegt beim TASV Hessigheim ungefährdet mit 3:0 (1:0).
Im unteren Mittelfeld der Bezirksliga-Tabelle geht es sehr eng zu. Hier zählt jeder Punkt, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Entsprechend wichtig ist der Sieg, den der FC Marbach am Sonntag beim bis dato punktgleichen TASV Hessigheim eingefahren hat. Mit einem nie gefährdeten 3:0-Auswärtserfolg verschafft sich der FC vorerst etwas Luft und setzt sich bis auf fünf Zähler vom Relegationsplatz ab.