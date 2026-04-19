Der SV Kornwestheim leistete sich in der ersten Hälfte eine Schwächephase und verliert in Lomersheim mit 0:2. Auf der Gegenseite wollte der Ball trotz zahlreicher Chancen nicht ins Tor.

Selbst nach 120 Minuten hätte der SV Kornwestheim beim TSV Phönix Lomersheim wohl kein Tor erzielt. „Wir bekommen einfach den Ball nicht rein“, sagt der spielende Co-Trainer Tobias Oesterwinter nach der 0:2-Niederlage. Oesterwinter vertrat im Mühlacker Stadtteil Chefcoach Roberto Raimondo, der beruflich verhindert war.

 

Die Kornwestheimer waren gut in die Partie gestartet und erspielten sich mehrere aussichtsreiche Chancen. „Nach 25 Minuten haben wir aber dann einfach das Fußballspielen eingestellt“, sagt Oesterwinter. Die Lomersheimer setzten die Gäste früh unter Druck. Die Kornwestheimer verloren dadurch den Faden. Sinnbildlich fiel das erste Tor in Slapstick-Manier. „Der eine köpft den anderen an, der schießt einen dritten ab und der Abpraller geht ins Tor“, beschreibt Oesterwinter den Treffer von Tim Dettinger in der 35. Minute. Kurz vor der Halbzeit konterten die Gastgeber die Kornwestheimer nach einem Ballverlust aus, Bleon Delija vollendete mit einem satten Schuss (44.).

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In der zweiten Hälfte zeigte sich der SV Kornwestheim dann deutlich präsenter und erspielte sich Torchance um Torchance. Doch der ersehnte Treffer wollte nicht fallen. „Die schlechten 20 Minuten in der ersten Hälfte haben uns einfach gekillt“, sagt Oesterwinter.

 