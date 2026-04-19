Die Kornwestheimer waren gut in die Partie gestartet und erspielten sich mehrere aussichtsreiche Chancen. „Nach 25 Minuten haben wir aber dann einfach das Fußballspielen eingestellt“, sagt Oesterwinter. Die Lomersheimer setzten die Gäste früh unter Druck. Die Kornwestheimer verloren dadurch den Faden. Sinnbildlich fiel das erste Tor in Slapstick-Manier. „Der eine köpft den anderen an, der schießt einen dritten ab und der Abpraller geht ins Tor“, beschreibt Oesterwinter den Treffer von Tim Dettinger in der 35. Minute. Kurz vor der Halbzeit konterten die Gastgeber die Kornwestheimer nach einem Ballverlust aus, Bleon Delija vollendete mit einem satten Schuss (44.).