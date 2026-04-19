Der SV Kornwestheim leistete sich in der ersten Hälfte eine Schwächephase und verliert in Lomersheim mit 0:2. Auf der Gegenseite wollte der Ball trotz zahlreicher Chancen nicht ins Tor.
Selbst nach 120 Minuten hätte der SV Kornwestheim beim TSV Phönix Lomersheim wohl kein Tor erzielt. „Wir bekommen einfach den Ball nicht rein“, sagt der spielende Co-Trainer Tobias Oesterwinter nach der 0:2-Niederlage. Oesterwinter vertrat im Mühlacker Stadtteil Chefcoach Roberto Raimondo, der beruflich verhindert war.